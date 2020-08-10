PMS, 50 milyon Euro'ya 4'üncü fabrikasını kuruyor

10 Ağustos 2020

ZEHRA ORUÇ

Otomotiv ağırlıklı olmak üzere raylı sistemler, savunma sanayi, beyaz eşya, makine sanayi, solar enerji ve inşaat sektörlerine profil ve yassı alüminyum üreten PMS, 4'üncü fabrikası proje geliştirdi. PMS Alüminyum, 50 milyon Euro'luk yatırımla TEKNOSAB'da şekillenecek 100 dönümlük dördüncü fabrikası ile tam entegre yapıya bürünecek. Yeni fabrikada Ar-Ge Merkezi de kuracak olan firma, alüminyum profil ve levha üretiminde Türkiye'nin en büyük üç üreticisinden biri olmayı hedefliyor.

Bursa merkezli PMS Alüminyum, bakır imalatı ile 1960'larda başlayan sanayici kimliğini, 1988'de ekstrüzyon presiyle alüminyum sektörüne adım atarak geliştirdi. 1995 yılında yapılan Türkiye'nin en büyük kapasiteli pres yatırımı ile kapasitesini ikiye katlayan PMS Alüminyum, bugün üçüncü kuşağın da görev almasıyla Ar-Ge ve katma değerli üretime odaklandı. Pandemi döneminde yüzde 60 kapasite ile çalışan PMS'de 18'i Ür-Ge Merkezi'nde olmak üzere 410 kişi istihdam ediliyor.

1960'larda sanayici oldu

TEKNOSAB'da 100 dönümlük ilave tesis yatırımı ile üretimde yönünü daha fazla Ar-Ge ve katma değerli projelere çevirmeye hazırlanan PMS Alüminyum AŞ, gündemine elektrikli araçları aldı. Yıllık 60 bin ton ekstrüzyon profil ve yassı mamul üretim kapasitesi ile otomotivin yanı sıra raylı sistemler, savunma sanayi, beyaz eşya, makine sanayi, solar enerji ve inşaat sektörlerine ürün veren PMS, yüzde 60 ihracata çalışıyor.

Bugün itibari ile DOSAB'da toplam 36 dönümlük 3 fabrikasıyla üretim alanında yaklaşık 500 milyon TL'lik ciro yapan bir firma olduklarını söyleyen PMS Metal Profil Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önsever, elektrikli araçlar için batarya tutucu üretme projelerinde sona yaklaştıklarını söyledi. Önsever, yeni fabrika yatırımı ile bu alandaki güçlerini artırmayı arzu ettiklerini belirtti.

TEKNOSAB'daki alanda ilk olarak 26 dönümlük alana bir fabrika yatırımı gerçekleştireceklerini ve peyderpey büyümeye gideceklerini ifade eden Süleyman Önsever, halihazırda projelerin çizilip, makine yerleşimi için tasarımların yapıldığını, hedeflerinin 1,5 yıl içinde fabrikanın ilk etabını devreye almak olduğunu söyledi. Bu alanda katma değerli ve nihai ürüne daha fazla odaklanacaklarının da bilgisini veren Önsever, mevcutta Ür-Ge Merkezi olduklarını ve TEKNOSAB'da Ar-Ge Merkezi kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyerek, “Sanayinin alüminyum hammaddesini karşılamak üzere yürüttüğümüz faaliyetlerimizde rekabet üstünlüğünü, standart ürün ve projelerde olmayıp, her sektörün ve projenin ihtiyacına göre özel alaşımlandırma gerçekleştirerek yakaladık” dedi.

TOGG için batarya tutucu

Faaliyetlerinde otomotiv sektörünün lokomotif olduğunu kaydeden Süleyman Önsever, ‘'Hem ticari hem de binek araçlar için çalışıyoruz. Elektrikli araçlar için katma değerli bir ürün olarak batarya tutucusu yatırımı yapıyoruz ve elektrikli araçlarda motor olmadığı için batarya tutucusunu üretmek motorunu üretmek gibi bir proje, bu sebeple yatırım teşvikleri alabilmek için bu projenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de batarya soğutucu üreten bir tesis yok. Bununla alakalı görüşmeler yapıyoruz. Türkiye Otomobil Girişimi (TOGG) için de görüşme halindeyiz, ve yerli aracın alüminyum ürünlerinde bizimle çalışmak istiyorlar ‘'şeklinde bilgi verdi. 50 milyon Euro'luk yatırımla şekillenecek TEKNOSAB fabrikası ile tam entegre bir tesis olacaklarını söyleyen Önsever, hedeflerinin yaklaşık 1,5 yıl sonunca burada üretime başlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

“Otomobillerde alüminyumu 2023 projelerinde konuşacağız”



PMS, sanayiye dönük yatırımcı yönünü güçlendirecek yeni yatırım alanlarını da gündeminde tutuyor. Süleyman Önsever, otomotiv sektöründe Volkswagen, Fiat, Volvo, MAN araçlarına malzeme verdiklerini, öte yandan birtakım projelere özel üretimlerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi. Otomotiv sektöründeki alüminyum kullanma miktarındaki yükselişin katlanarak devam edeceğini ifade eden Önsever, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 2022-2023 yıllarının projelerine çalışıyoruz, Yeni projelerdeki alüminyum talebi ile ‘yüzyılın metali alüminyum' kullanımı da aynı oranda hızla artacaktır” dedi.