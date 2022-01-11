PMS Alüminyum ‘katma değerle’ büyüyor

Zehra ORUÇ

BURSA - Son zamanlarda alüminyum talebinin artmasına karşı üç yıllık planları biyet dökümhane yatırımını öne alarak 2022’de start verecek. Firma, TEKNOSAB’taki yatırımının ilk etabını yılın ikinci çeyreğinde devreye alacak. Avrupa’da bazı üreticilerin durması, Çin’e ek vergi uygulaması ve pandemi döneminde ertelenen projelerin devreye alınmaya başlanması, konteyner fiyatlarının artması gibi unsurların kendilerini de etkilediğini kaydeden PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, “Hammadde tedarikçilerimiz ile uzun yıllardır çalıştığımız için güçlü bağlantılarımız var. Zaten iki üretimimiz var. Yassı mamulde külçe kullanıyoruz, ekstrüzyonda ise külçeden üretilen biyet kullanıyoruz. Bir biyet dökümhanemiz var ama üretimimizin yaklaşık yüzde 30’unu yapabiliyoruz. Aylık ortalama 1200 ton döküm kapasitemiz var. Bu da ihtiyacımızın yarısı kadar. TEKNOSAB tesis projemizde ilk etap planına biyet dökümhane yatırımını da dahil etmek durumunda kaldık. Bu sayede biyet dökümde 4.200 ton/ay kapasitesine ulaşacağız” bilgisini verdi. Çağlayan, bu yıl gerçekleştirecekleri yatırımların pek çoğunu önümüzdeki üç yıllık süreçte planladıklarını, ancak yoğun talep nedeniyle yatırımları öne almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

“Biz küçülmeden bu günleri bekleyerek hazırlığımızı yapmıştık” diyen Çağlayan, üretimi katma değer odaklı sağladıklarının altını çizdi. Müşteri portföylerinin otomotivden hafif raylı sistemlere, inşaattan savunma sanayiine kadar geniş bir yelpazede olduğunu ifade eden Merve Önsever Çağlayan, “Elektrikli araçlarla beraber otomotiv kanalındaki ürün potansiyelimiz arttı. Otomotiv proje anlamında belirleyici bir sektör. Gelecek birkaç yılı kapsayacak projeler için anlaşmalar yapılıyor” dedi.

Üretimin yüzde 70’inin Avrupa ağırlıklı ihracata kanalize olduğunu da söyleyen Çağlayan, bugün itibari ile 50 ülkede 400 müşteriye hizmet verir konuma ulaştıklarını söyledi. Çağlayan, “Almanya’da birçok büyük sanayi kuruluşu ile işbirliği içindeyiz. Burada çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Avrupa ülkeleri yoğun çalıştığımız pazarlar arasında yer alıyor olup Kuzey Afrika ülkeleri de ihracat pazarlarımız arasında” şeklinde konuştu.

2 yılda istihdamı 1000’e çıkaracak

Mevcut fabrikalarda toplam 500 kişi istihdam ettiklerini ve TEKNOSAN yatırımında ilk etabın devreye girmesi ile bu sayının 650’ye çıkacağını kaydeden Çağlayan, önümüzdeki 2 yıl içinde istihdamı bin kişiye çıkarmayı öngördüklerini söyledi. Merve Önsever Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “TEKNOSAB’a iki presimiz geliyor, dökümhanemiz olacak. Mekanik işleme tesisi var. Orada beş hol var. İlk kapattığımız alanda üç ilave pres planlıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz var ve başvurumuzu da yaptık. Yıl içinde Ar-Ge Merkezi olmayı da hedefliyoruz.” Gerçek büyümenin yatırım yaparak mümkün olduğunu ifade eden Çağlayan, bu bağlamda 2021’de toplam kapasitenin yüzde 85 seviyesini kullanıp yeni yatırım gerçekleştirmedikleri için büyüdüklerini düşünmediğini belirtti. Çağlayan, TEKNOSAB yatırımı nedeniyle 2022’de büyüyeceklerini dile getirdi. Merve Önsever Çağlayan öte yandan, tüm fabrikalarının çatılarında güneş paneli olduğunu ve kendi enerji ihtiyaçlarının yarısını GES’ten karşıladıklarını sözlerine ekledi.