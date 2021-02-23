PMS Alüminyum, katma değerli üretim ile ihracatını yüzde 80’e çıkaracak

ZEHRA ORUÇ

BURSA- İlk ihracatını Almanya’ya 1996‘lı yıllarda gerçekleştiren PMS Alüminyum, bugün kazandığı zengin müşteri portföyü ile 45 ülkeye ürün veriyor. Bugün üretiminin yüzde 60’ını ihracata kanalize eden PMS’nin kısa vadeli hedefi ihracat payını yüzde 80’e çıkarmak. Öte yandan, TEKNOSAB’ta 50 milyon euroluk yatırıma hazırlanan şirket, katma değerli üretimini artıracak.

PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, Avrupa pazarı ağırlıklı gerçekleştirdikleri ihracatta 2020 yılında Amerika pazarının da hızlandığını ifade ederek, “Amerika’da üretilmeyeni üreterek rekabet avantajı kazanıyoruz. Almanya da önemli pazarlarımızdan. Almanya’da birçok büyük sanayi kuruluşu ile çalışıyoruz. Sanayi açısından güçlü diğer Avrupa ülkeleri de yoğun çalıştığımız pazarlar arasında. İngiltere ve ABD pazarında da önümüzdeki dönemde birçok projeyi hayata geçireceğiz. Kuzey Afrika ülkeleri de ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Bugünkü konumda üretimin yüzde 60’ını yurtdışına veriyoruz; ancak 2021’de hedef bu oranı yüzde 80’e çıkarmak” dedi. Avrupa ağırlıklı 45 ülkeye ürün verdiklerinden bahseden Çağlayan, “Amerika pazarı için orada üretilmeyen alaşımlar geliştirdiğimiz için pazarda rekabet avantajı elde ediyoruz. Hızlı termin avantajı ile de öne çıkıyoruz” diye konuştu. 2020 yılında hizmet verdikleri sektörel çeşitliliğin avantajını yaşadıklarını kaydeden Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv sektörünün durduğu noktada inşaat sektöründe hareketlik yaşadık. İnşaat alanında müşteri portföyümüz çeşitlendi. Beyaz eşya sektöründe de yine hızlı bir dönem geçirdik. 2020 yılı önceki yıllara göre değil ama kendi içinde iyi bir yıldı.”

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) üç fabrikada 36 bin metrekare alanda 450 kişilik ekiple üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Çağlayan, TEKNOSAB’da 105 dönüm arazi üzerine 50 milyon euro yatırımla dördüncü fabrikayı inşa etmeye hazırlandıklarından bahsetti. Yeni tesis ile tam entegre üretim yapısına sahip olacaklarını aktaran Merve Önsever Çağlayan, “Yeni fabrika yatırımımız ile sektörümüzün en yetkin Ar-Ge altyapısına kavuşacağız. Hedefimiz birinci etabı 2021 Aralık ayı itibariyle devreye almak. Yeni makine yatırımlarımız ile otomotiv sektöründe, raylı sistemlerde ve birçok alanda faaliyetlerimizi genişleteceğiz. İstihdamımızı da yeni fabrika ile bin kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Kapasitelerde ve verimlilikteki artışla katma değerli üretime odaklanıp, ihracatı da artıracağız” diye konuştu. Çağlayan, öte yandan aracın hafifletilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yer aldıklarını ifade ederek, “Burada da alüminyumun kabiliyeti devreye giriyor. Elektrikli araçlar için de çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Sektörün yurtdışında iyi şekilde tanıtılmasına ihtiyaç var”

İhracat desteklerinin iş dünyasına moral olduğunu ifade eden Çağlayan, “Sektörümüzün yurtdışında iyi şekilde tanıtılmasına ihtiyaç var. Kaliteli ve katma değerli ürünler üretilmesi noktasında çok önemli bir potansiyeli bulunan sektörümüzün; otomotiv, uçak, havacılık gibi alanlara yönelmesi potansiyelini daha da arttırmış durumda. Bu açıdan devlet desteklerinin artması ve bu potansiyelin dünya çapında bir noktaya ulaşması için hem tanıtım ve markalaşma hem de diğer desteklerin, sektörün gelişimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat, otomotiv, raylı sistemler, savunma sanayi, beyaz eşya, makine sanayi, elektrik elektronik, solar enerji ve ses yalıtım sektörleri başta olmak üzere alüminyumun kullanıldığı hemen her sektöre hizmet veren PMS Alüminyum’un, 1996 yılında başlattığı ihracatı bugün cironun yüzde 60’ını karşılar konuma ulaştı.