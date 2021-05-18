P&O Maritime Logistics, Hazar Hattı ile Türkiye'yi Orta Asya’ya bağlayacak

P&O Maritime Logistics tarafından, DP World Yarımca ve DP World grup bünyesinde yer alan şirketlerin desteğiyle başlatılan ve Orta Asya’yı Türkiye’ye doğrudan bağlamayı planlayan yeni nakliye rotası Türkiye - Hazar Hattı’nda deneme amaçlı ilk konteyner yolculuğu başarıyla tamamlandı.

Türkiye’yi Orta Asya Bölgesi’ne bağlayan yeni gemi rotasının kapıdan kapıya teslimatta daha düşük ulaştırma maliyetleri sunarak Türkiye ve Orta Asya ticaretini artırmayı hedefliyor.

Karbon salımında yüzde 17 düşüş sağlayacak

Verilen bilgiye göre, ilk kez bu pazarlar arasında düzenli konteyner bazlı taşımacılık sağlayacak yeni nakliye rotası, karayolu taşımacılığına göre karbon salınımını yüzde 17 oranında düşürüyor. Türkiye - Hazar Hattı ile kapıdan kapıya teslimat yapılacak.

P&O Maritime Logistics'in Çoklu Taşıma Gemisini (MCV) kullanacak olan yeni hat, ağırlıklı olarak endüstriyel makineler, inşaat malzemeleri, tekstil, kozmetik, beyaz eşya ve mermer gibi konteynerli ürünleri taşıyacak. Bunun yanı sıra dökme yük ve proje kargoları için uygun hizmeti sağlayacak.

“Yeni deniz yoluyla pazarda daha rekabetçi olacağız”

Türkiye-Hazar Hattı’nın yüklerin hareketini daha akıcı ve daha az maliyetli hale getirdiğini söyleyan DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, “Türkiye, Rusya ve Orta Asya arasındaki ticaret ağları hakkındaki bilgimizle, müşterilerimizin bu pazarlarda daha rekabetçi olmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bu bölgeler arasındaki ticaretin artmasının ardından yeni deniz yolunun açılması, bu pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için önemli bir avantaj sağlayacak.” dedi.

“Demiryoluna kıyasla yüzde 15 daha hızlı varış sağlayacak”

P&O Maritime Logistics CEO'su Martin Helweg ise; Türkiye, Rusya ve Orta Asya arasındaki ticaretin verimliliğini artırmak için büyük bir potansiyelin olduğuna dikkat çekti.

P&O Maritime Logistics'in bu güzergahta hareket eden mal türlerine uygun olan hem dökme yük hem de konteyner yük taşıma kabiliyeti nedeniyle uygun bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Helweg, "Kara taşımacılığı, taşımacılık sektörünün toplam karbon emisyonlarının yüzde 95'ini oluştururken, bu yeni nehir-deniz bazlı rota, daha uygun maliyetli ve çevre dostu kargo taşımacılığı sunacak. Bu çözümle, müşteriye tır taşımacılığına kıyasla maliyette ortalama yüzde 10-20 tasarruf sağlarken konteyner başına karbon emisyonlarını yüzde 17 veya 0,5 ton azaltabilecek. Bunun yanı sıra kargoyu demiryoluna kıyasla yüzde 15 daha hızlı bir şekilde varış noktasına ulaştırarak müşterilerimize pek çok avantaj sağlayacağız.” şeklinde konuştu.