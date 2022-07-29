Polat Enerji, yeni rüzgar türbinleriyle kurulu gücünü artıracak

Polat Enerji Grubu, iştiraki Polat Enerji ile yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’nin rüzgar kurulu gücünün yaklaşık yüzde 5,4’ünü karşılayan Polat Enerji 8 yeni rüzgar türbini için Almanya’nın önde gelen rüzgar türbini imalatçısı Enercon ile masaya oturdu.

Polat Enerji bu yeni yatırımı ile kurulu gücünü yüzde 5 artırıp 33,6 MW gücünde kapasite artışını hayata geçirecek. Yeni yatırımla şirketin toplam kurulu elektrik gücü 728,6 MW’a ulaşacak.

Polat Enerji Grubu, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve ENERCON İcra Kurulu Başkanı Ulrich Schulze Südhoff arasında yapılan ticaretle şirketin temiz enerjideki toplam yatırım büyüklüğü 44 milyon dolara çıkarılacak.

Toplam elektrik kurulu gücü 695 MW

Yenilenebilir enerji konusunda kayda değer bir potansiyele sahip olan ve Türkiye’de 2000 yılında ilk şirketini kuran Polat Enerji Grubu’nun 6 santralinde toplam kurulu elektrik gücü 695 MW’a ulaşmış durumda. Portföyündeki santrallerle her yıl 45 milyon ağaç dikimine eşdeğer olarak 1 milyon 200 bin ton sera gazı emisyonu azaltımına katkı sağlayan Polat Enerji Grubu, ortalama 600 bin hanenin elektrik enerjisi tüketimini karşılayacak temiz enerji üretiyor.