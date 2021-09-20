Polat Holding ve Maxis’ten yenilenebilir enerjide güç birliği

Başta enerji olmak üzere yurt içinde ve dışında birçok sektörde faaliyet gösteren Polat Holding, yeni işbirlikleriyle konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Polat Holding, 16 Eylül’de Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile pay devir ve ortaklık sözleşmesi imzaladı. Konuya ilişkin Rekabet Kurumu’na başvuru yapılırken, devir sözleşmesi sonrasında Polat Holding ve Maxis Girişim, AP Enerji’de yüzde 50-50 ortak olacak.

AP Enerji, Polat Holding’in enerji sektöründe hayata geçireceği rüzgar ve güneş enerjisi ile ilgili projelere iştirak etmek amacıyla çatı şirket olarak 2011’de kuruldu. Enerji sektöründe Polat Enerji ile 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Polat Holding, Kanadalı ve Fransız ortaklarından 3 ay önce hisselerinin tamamını satın alarak şirketin yüzde 100 sahibi olmuştu.

“Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Polat Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her sektörde sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz. Küresel olarak, iklim krizinin etkilerinin tüm dünyada her geçen gün daha fazla hissedildiği bir döneme maalesef hepimiz şahit oluyoruz. Bu noktada yerli, yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarına daha fazla odaklanmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla insanlığın önündeki en büyük kriz olan iklim değişikliği ile mücadeleye destek verirken ülkemizin iklime uyum politikalarına ve sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunuyoruz. Bu alandaki RES ve GES yatırımlarımızı hem yurt içinde hem yurt dışında büyütüyoruz. Bu yatırımlarımızın yanı sıra diğer temiz enerji kaynakları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maxis Girişim ile yenilenebilir enerjide yaptığımız bu büyük ortaklığın her iki kurum, sektör ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.