Polat Makina, teknoloji odaklı sanayi desteği alacak

08 Eylül 2020

AHMET USMAN-AYDIN

Polat Group Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 1993’ten bu yana endüstriyel santrifüj teknolojileri, dekantör ve seperatör üretimi gerçekleştiren Polat Makina, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsamında desteklenen ilk 10 proje arasına girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerli üretimi teşvik etmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yürütülen programda öncelik makine sektörüne verildi. MESS Teknoloji Merkezi’nin açılışı esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan listede Polat Makina da yer aldı. Geliştirdikleri sistem hakkında bilgi veren Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, “Programda endüstriyel odaklı üreteceğimiz süperkritik akışkan ekstraksiyon sistemleri üretimiyle destekleneceğiz. Bu sistemimiz, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi konusunda kaliteyi artıracak” diye konuştu.

Polat, globalde bitkisel ekstrakt pazarının 2025 yılında, yaklaşık 60 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü, süperkritik akışkan ekstraksiyon sisteminin de bitkisel ekstrakt elde etmede en önemli teknoloji olarak bilindiğini sözlerine ekledi.