Polente Natural: Cildimiz, milyonlarca mikroorganizmanın yaşadığı canlı bir ekosistem

İnsan vücudunun en büyük organı olan deri milyonlarca yararlı bakteri ile korunuyor. Konuya dair yapılan güncel araştırmalar, prebiyotiklerin deri sağlığı üzerindeki etkisini ve çeşitli cilt

sorunlarını hafifletme yeteneklerini desteklediğini ortaya koyarken, yerli kozmetik ve cilt bakımı markası Polente Natural, geliştirdiği prebiyotik serisi ile cildin doğal savunmasını güçlendirirken, mikroflorasını dengede tutuyor ve cildin zararlı etkenlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlıyor.

“Serimizle nemli ve dengeli bir cilt için kullanıcılarımızı destekliyoruz”

Temiz içerikli ve doğal kaynaklı cilt bakım ürünleri ile insanlara sağlıklı bir kozmetik deneyimi sunan Polente Natural Kurucu Ortağı Işıl Büte, “Prebiyotikler, cildimizin genel sağlığı için büyük önem taşıyan cilt besinleri olarak görev yapıyor. Prebiyotikler mucizevi şekilde, cilt bariyerimizi güçlendirerek dış etkenlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca, ciltteki iltihaplanmaları azaltarak sivilce ve akne gibi sorunlarla mücadelede etkili bir rol oynuyor. Biz de doğal prebiyotik ve postbiyotiklerimizle cilt üzerinde bulunan yararlı bakterileri besleyerek cilt sağlığını güçlendiriyoruz. Böylece, daha güçlü bir cilt bariyeri ile nemli ve dengeli bir cildi destekliyoruz” dedi.

“Cildin sağlıklı ve nemli kalmasını sağlıyoruz”

Işıl Büte, “Yoğun nemlendirici prebiyotik serimizde serum, göz kremi ve yüz kremi şeklinde 3 ürün bulunuyor. Yüksek teknoloji ile hazırlanmış yeni nesil formüllere sahip bu ürünleri, cilt besinleri olarak nitelendiriyoruz. Prebiyotik serimizle cildi yoğun nemlendirici ve onarıcı bakım ile buluşturmayı hedefliyoruz. Cilt bariyerinin güçlenmesini destekleyen aktif içerikleriyle cildin daha sağlıklı ışıltılı ve nemli kalmasını mümkün kılıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Yüksek etkinliğe sahip doğal kaynaklı formüller, nemsiz ciltler başta olmak üzere, cilt bariyerinin güçlenmesi için tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun formüller geliştirdik. Prebiyotiklerle bir arada kullanılan skualen, centella asiatica, panthenol gibi değerli içeriklerle ürün etkinliğini en üst seviyeye taşıyoruz. Ciltte doğal olarak bulunan faydalı mikroorganizmaları besleyerek onların çoğalmasını sağlıyoruz. Cildimizde, tıpkı bağırsaklarımızda olduğu gibi bir mikrobiyom topluluğu var ve cilt sağlığının korunmasında kritik rol oynuyor. Prebiyotikler, yararlı bakterilerin sayısını ve sağlığını artırarak cilt florasını dengeliyor.”

“Prebiyotikler, cilt problemlerini hafifletebiliyor”

Serilerinin faydalarını kullanıcıları için sıralayan Polente Natural Kurucu Ortağı Işıl Büte, “Prebiyotikler, cildin koruyucu bariyer fonksiyonunu iyileştirirken nemini korumasına yardımcı oluyor ve kuruluğa karşı etkili bir koruma sağlıyor. Yararlı bakterilerin çoğalmasını teşvik ederek tahrişi ve kızarıklığı azaltabiliyor. Akne gibi cilt problemlerinde önemli bir rol oynarken zararlı bakterilerin sayısını azaltıp ciltteki iltihaplanmayı engelleyebiliyor. Egzama, rosacea gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletebiliyor” ifadelerini kullanıyor.

“Cildimiz, milyonlarca mikroorganizmanın yaşadığı bir ekosistem”

Postbiyotiklerin probiyotik bakterilerin metabolik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünler olduğunu söyleyen Polente Natural Kurucu Ortağı Işıl Büte, “Ciltteki postbiyotikler, faydalı bakterilerin salgıladığı antioksidanlar, peptitler ve diğer aktif bileşenleri içeriyor. Cildin kendi kendini yenileme sürecini hızlandırıyor, daha hızlı iyileşmesine ve daha pürüzsüz, parlak görünmesine yardımcı oluyor. Prebiyotikler, iltihaplanmayı ve kızarıklığı azaltarak cildin daha sakin ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Zararlı mikroorganizmaların büyümesini baskılayarak enfeksiyonları ve ciltteki bozulmaları önleyebiliyor” şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Cildimiz sadece dış dünyaya açılan bir bariyer değil, aynı zamanda milyonlarca mikroorganizmanın yaşadığı canlı bir ekosistemdir. Bu mikroorganizmalar, cildimizin sağlıklı kalması için savaşan gizli kahramanlarımızdır. Biz de profesyonel ekibimizle geliştirdiğimiz serimizle birlikte, müşterilerimize doğal ve temiz içerikli ürünler sunuyoruz. Elde ettiğimiz başarımızla 6 yılda 100 bin mutlu müşteriye ulaştık. Gelecek dönemde de her demografik gruptan tüketiciye hitap ederek topluluğumuzu büyütmeye devam edecek, inovasyona odaklanmayı sürdüreceğiz.”