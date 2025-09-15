Polifarma, SMA ilacının etken maddesini üretti, sırada ilaç var

Mehmet Hanifi GÜLEL

TEKİRDAĞ

İlaç sektöründe yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren Poli­farma, büyüme yolculuğuna yeni yatırımlarla devam ediyor. Polifarma, Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve 14.2 milyon dolarlık yatırımla sağlık alanında yenilik­çi çözümler geliştirme hedefi doğ­rultusunda Türkiye’nin en kap­samlı Ar-Ge merkezi yatırımını hayata geçirdi. Yerli ve global pa­zarlardaki rekabet gücünü artır­mayı hedefleyen şirket, SMA baş­ta olmak üzere farklı nadir hasta­lıkların tedavisine yönelik ilaç ve etkin maddenin üretimine odak­landı. Şirket, gelecek dönemde, yerli SMA ilacı ve etkin madde­sinin yanı sıra, farklı nadir hasta­lıklara yönelik ilaç ve etkin madde üretimini de gerçekleştirecek.

“Global sağlık üssü olma yolunda ilerleyeceğiz”

İlaç sektöründe yüzde 100 yer­li sermayeli ile bir kuruluş ola­rak bugün Tekirdağ-Ergene’de 62 bin metrekare alan üzerine kuru­lu modern üretim tesislerinin bu­lunduğunu kaydeden Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sü­leyman Kumrulu, 16 farklı üretim hattında ilaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu (TPN), tıbbi cihaz ve veteriner ürünleri olmak üzere farklı formlardaki ürünleri üretme kapasitesine sahip olduk­larını aktardı. 13 farklı ülkeden alınmış oldukları GMP sertifikası ve 600 ruhsat ile uluslararası pa­zarlarda önde geldiklerini ileten Kumrulu, “İlaç sektöründe alanı­mızda öncü konumdayız. İlaç, se­rum, parenteral beslenme solüs­yonu (TPN) ve diğer ürün grupları bazında yıllık toplam 495 milyon kutu ve serum üretim kapasitesi­ne sahibiz. Hastane ürünlerinde önde gelen firmayız” diye konuştu.

Türkiye’de ilaç üretiminin yerelleşmesine katkıda bu­lunmak ve dışa bağım­lılığını azaltmayı he­deflediklerini belirten Kumrulu, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıkları­nı bildirdi. Kumru­lu “Yeni tesisimiz; orijinal molekül sentezleme ye­teneğimizi güç­lendirerek, na­dir hastalıkla­ra yönelik çözümler üretmemizi sağlayacak. Ayrıca eczane kanalı ve yurt dışı pazarlardaki büyüme­mizi hızlandıracak. Aynı zamanda ithal ikame ürünleri artırarak dışa bağımlılığı azaltma ve katma de­ğerli terapötik alanlarda ürün yel­pazemizin genişlemesine de im­kan sağlayacak. Burada daha ye­nilikçi ve katma değerli ürünler geliştirerek ‘global bir sağlık üssü’ olma hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

SMA ve API projesine 18 milyon 150 bin $ yatırım

Sürdürülebilir büyümenin ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, SMA ve API projesi de dahil olmak üzere 18 milyon 150 bin dolarlık yatırım ile yeni Ar-Ge merkezini hayata geçirdikle­rini bildirdi. Kumrulu, “Yeni Ar-Ge merkezleri ile ‘Anti­sens oligonukleotid’ üretim platformuna yatırım yapan ilk Türk firması olduk. SMA hastalığının tedavisi­ne yönelik etken mad­de ve ilaç üretimini en kısa sürede hastala­rın erişimine sunul­ması için çalışyo­ruz"dedi.

1 gram SMA etken maddesi 200 bin dolar

Polifarma, SMA ilacı referans ürünün de değerleri sapma milyonda 2.2 değer ile birbirine çok yakın ve bu bilimsel ölçüm ile kanıtlandı. Şirket, SMA ilacının etken maddesini 6 ay önce üretti. 1 gram SMA etken maddesi 200 bin dolar değerinde. Şirket, bu etken maddeyi kullanarak SMA ilacını da üretip bilimsel testlere başladı. Amerika Gıda ve Sağlık Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından bu molekül için belirlenen kalite ve etkinlik testleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu testlerde başarılı sonuçların ardından ilacın klinik çalışmaları başlayacak. Şirket, başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerine etken madde satışa sundu. Ürettiği etken madde ile şu anda üretimde İsrail’i bir firmayla yarışıyor.