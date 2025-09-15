Polifarma, SMA ilacının etken maddesini üretti, sırada ilaç var
SMA hastalığının tedavisine yönelik etken madde ve ilaç üretiminin müjdesini veren Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Bu önemli ilacın en kısa sürede hastaların erişimine sunulması için çalışmalara devam ediyoruz’’ dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
TEKİRDAĞ
İlaç sektöründe yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren Polifarma, büyüme yolculuğuna yeni yatırımlarla devam ediyor. Polifarma, Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve 14.2 milyon dolarlık yatırımla sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirme hedefi doğrultusunda Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge merkezi yatırımını hayata geçirdi. Yerli ve global pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen şirket, SMA başta olmak üzere farklı nadir hastalıkların tedavisine yönelik ilaç ve etkin maddenin üretimine odaklandı. Şirket, gelecek dönemde, yerli SMA ilacı ve etkin maddesinin yanı sıra, farklı nadir hastalıklara yönelik ilaç ve etkin madde üretimini de gerçekleştirecek.
“Global sağlık üssü olma yolunda ilerleyeceğiz”
İlaç sektöründe yüzde 100 yerli sermayeli ile bir kuruluş olarak bugün Tekirdağ-Ergene’de 62 bin metrekare alan üzerine kurulu modern üretim tesislerinin bulunduğunu kaydeden Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, 16 farklı üretim hattında ilaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu (TPN), tıbbi cihaz ve veteriner ürünleri olmak üzere farklı formlardaki ürünleri üretme kapasitesine sahip olduklarını aktardı. 13 farklı ülkeden alınmış oldukları GMP sertifikası ve 600 ruhsat ile uluslararası pazarlarda önde geldiklerini ileten Kumrulu, “İlaç sektöründe alanımızda öncü konumdayız. İlaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu (TPN) ve diğer ürün grupları bazında yıllık toplam 495 milyon kutu ve serum üretim kapasitesine sahibiz. Hastane ürünlerinde önde gelen firmayız” diye konuştu.
Türkiye’de ilaç üretiminin yerelleşmesine katkıda bulunmak ve dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirten Kumrulu, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi. Kumrulu “Yeni tesisimiz; orijinal molekül sentezleme yeteneğimizi güçlendirerek, nadir hastalıklara yönelik çözümler üretmemizi sağlayacak. Ayrıca eczane kanalı ve yurt dışı pazarlardaki büyümemizi hızlandıracak. Aynı zamanda ithal ikame ürünleri artırarak dışa bağımlılığı azaltma ve katma değerli terapötik alanlarda ürün yelpazemizin genişlemesine de imkan sağlayacak. Burada daha yenilikçi ve katma değerli ürünler geliştirerek ‘global bir sağlık üssü’ olma hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.
SMA ve API projesine 18 milyon 150 bin $ yatırım
Sürdürülebilir büyümenin ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, SMA ve API projesi de dahil olmak üzere 18 milyon 150 bin dolarlık yatırım ile yeni Ar-Ge merkezini hayata geçirdiklerini bildirdi. Kumrulu, “Yeni Ar-Ge merkezleri ile ‘Antisens oligonukleotid’ üretim platformuna yatırım yapan ilk Türk firması olduk. SMA hastalığının tedavisine yönelik etken madde ve ilaç üretimini en kısa sürede hastaların erişimine sunulması için çalışyoruz"dedi.
1 gram SMA etken maddesi 200 bin dolar
Polifarma, SMA ilacı referans ürünün de değerleri sapma milyonda 2.2 değer ile birbirine çok yakın ve bu bilimsel ölçüm ile kanıtlandı. Şirket, SMA ilacının etken maddesini 6 ay önce üretti. 1 gram SMA etken maddesi 200 bin dolar değerinde. Şirket, bu etken maddeyi kullanarak SMA ilacını da üretip bilimsel testlere başladı. Amerika Gıda ve Sağlık Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından bu molekül için belirlenen kalite ve etkinlik testleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu testlerde başarılı sonuçların ardından ilacın klinik çalışmaları başlayacak. Şirket, başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerine etken madde satışa sundu. Ürettiği etken madde ile şu anda üretimde İsrail’i bir firmayla yarışıyor.