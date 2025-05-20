Poligon İnşaat yurt dışı projelerde stratejik iş birliği hedefliyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının ta­mamında proje ve saha faaliyetleri yürüten SANKO Hol­ding’in iştiraki olan Poligon İnşa­at, bu konudaki bilgi ve tecrübesi­ni ülke geneline yayarken yurtdı­şı projelerde de daha aktif olmayı ve bu doğrultuda stratejik iş bir­liklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Son beş yılda 100’ün üzerinde proje tamamlayan Poligon İnşa­at, özellikle yenilenebilir enerji projelerine olan ilginin artma­sıyla birlikte, bu alandaki yatı­rımlarını ve iş hacmini büyütme­yi planlayarak enerji ve sanayi yapılarındaki uzmanlığımızı da­ha ileriye taşımayı planlıyor.

"Dijital inşaat teknolojilerini önemsiyoruz"

Kuruldukları 1989 yılında bu yana özellikle endüstriyel tesis­ler, fabrikalar, depo yapıları, li­man ile iskele projeleri ve yenile­nebilir enerji santralleri gibi alan­larda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Poligon İn­şaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, “Zamanla sadece yapım süreçle­rinde değil, aynı zamanda sürdü­rülebilirlik, çevre dostu uygula­malar ve teknolojik altyapılar ko­nusunda da uzmanlaştık.

Bugün Poligon İnşaat, “A” sınıfı yapı mü­teahhitlik belgesiyle sektörde gü­venilirliği ve kaliteyi temsil eden firmalardan biri olarak çalışma­larına devam ediyor. SANKO Hol­ding’in grup bünyesindeki farklı şirketlerin bakım, renovasyon, in­şaat ve altyapı ihtiyaçlarına yöne­lik kapsamlı hizmetler sunmakta­yız. Birçok projede fizibilite çalış­maları, yapım süreçleri, bakım ve onarım gibi çeşitli hizmetler ve­riyoruz.

Geçtiğimiz 5 yıl içinde 1 milyon m2’den fazla alanı kapsa­yan 100’ün üzerinde projeyi ba­şarıyla tamamladık. Bu işbirliği bize daha güçlü bir altyapı sağlı­yor ve projelerimizi daha verim­li bir şekilde hayata geçirmemize yardımcı oluyor. Grup şirketleri­mizde de, uçtan uca süreçleri yö­netirken aynı zamanda çevre ve enerji dostu sertifikasyon ve bel­gelendirme aşamalarını takip ve sonuçlandırmaktayız. Dijitalle­şen inşaat teknolojilerine uyum sağlayarak daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir projeler üretmeyi önemsiyoruz” dedi.

Şu anda özellikle enerji ve sa­nayi sektörlerine odaklandık­larını ifade eden Sayın, “Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, lo­jistik merkezleri ve büyük öl­çekli fabrika yapıları gibi proje­lere ağırlık veriyoruz. Bu proje­ler, hem yenilenebilir enerjinin büyümesini destekliyor hem de Sanko Holding’in sürdürülebi­lirlik hedeflerine katkı sağlıyor. Buna paralel olarak, grup dışı şirketlere ve yatırımcılara ula­şarak, yenilenebilir enerji ve en­düstriyel yapılar konusunda çö­züm ortakları olmayı sağlıyoruz.

Poligon İnşaat’ın endüstriyel tesis projeleri (fabrika ve depo yapıları), liman projeleri, çimen­to tesisi projeleri, yenilenebilir enerjisi santrali (GES, RES, JES, HES ve depolamalı baraj) proje­leri gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Sayın, devam eden projeleri hakkında şunları söyledi; “Şu anda İstan­bul›da yer alan Esentepe İş Mer­kezi projemiz, yine İstanbul da renovasyon projemiz; Manisa ile Salihli ilçesinde JES alt ya­pı işlerimiz, Gaziantep de fab­rika binası ile kapalı alan inşa­atlarımız, Kahramanmaraş da GES projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte, Türki­ye’nin farklı bölgelerinde hayata geçireceğimiz yeni GES (Güneş Enerji Santrali) projeleri için de hazırlıklarımızı tamamladık. Ya­kın dönemde bu projelerin inşa­at süreçlerine başlayacağız”

Ahmet Sayın tamamladıkları bazı projeler hakkında şu bilgi­leri paylaştı; “Endüstriyel yapı­lar ve fabrika inşaatlarında 2022 yılında Sanko Tekstil OSB 4. Böl­ge Fabrika Binası İnşaatı, 2024 yılında Sanko Tekstil Adıyaman Konteyner Kenti, 2023’te Süper Film Ambalaj Fabrikası Tesisini, 2023 yılında Re&Up Yeni Elyaf Açma ve Yıkama Tesisini, 2023 yılında Adana Port Liman Kon­teyner İşletmesi İnşaat İşleri­ni 2023 yılında Sanko Holding Yönetim Binasını, 2024 yılında Çimko Adıyaman Beyaz Çimen­to tesisini yaptık.

Rüzgar Ener­ji Santralleri (RES)’inde Sanko Enerji Akyel-1 RES (Karaman, 62 MWm), Sanko Enerji Akyel-2 RES (Karaman, 17 MWm), San­ko Enerji Gazi-9 RES (Çanakka­le, 77 MWm), Sanko Enerji Gü­ney-1 RES (Bursa, 74 MWm) bi­tirdik. Güneş Enerji Santralleri (GES)’te ise Sanko Enerji Ak­yel-1 Hibrit GES (Karaman, 40 MWp), Sanko Enerji Akyel-2 Hibrit GES (Karaman, 10 MWp), Sanko Tekstil Başpınar Çatı GES (Gaziantep, 15.87 MWp), Süper Film Çatı GES-1 & GES-2 (Gazi­antep, 6.82 MWp), Sanko Tekstil Adıyaman Çatı GES (Adıyaman, 15.11 MWp) Projelerini yaptık.”