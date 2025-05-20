  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
Takip Et

Poligon İnşaat yurt dışı projelerde stratejik iş birliği hedefliyor

Son beş yılda 100’ün üzerinde proje tamamladıklarını söyleyen Poligan İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, önümüzdeki dönemde projelerde daha aktif rol almayı hedefleyerek stratejik iş birlikleri planladıklarını belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Poligon İnşaat yurt dışı projelerde stratejik iş birliği hedefliyor
Takip Et

Güneş DOĞDU SOYLU

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının ta­mamında proje ve saha faaliyetleri yürüten SANKO Hol­ding’in iştiraki olan Poligon İnşa­at, bu konudaki bilgi ve tecrübesi­ni ülke geneline yayarken yurtdı­şı projelerde de daha aktif olmayı ve bu doğrultuda stratejik iş bir­liklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Son beş yılda 100’ün üzerinde proje tamamlayan Poligon İnşa­at, özellikle yenilenebilir enerji projelerine olan ilginin artma­sıyla birlikte, bu alandaki yatı­rımlarını ve iş hacmini büyütme­yi planlayarak enerji ve sanayi yapılarındaki uzmanlığımızı da­ha ileriye taşımayı planlıyor.

"Dijital inşaat teknolojilerini önemsiyoruz"

Kuruldukları 1989 yılında bu yana özellikle endüstriyel tesis­ler, fabrikalar, depo yapıları, li­man ile iskele projeleri ve yenile­nebilir enerji santralleri gibi alan­larda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Poligon İn­şaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, “Zamanla sadece yapım süreçle­rinde değil, aynı zamanda sürdü­rülebilirlik, çevre dostu uygula­malar ve teknolojik altyapılar ko­nusunda da uzmanlaştık.

Bugün Poligon İnşaat, “A” sınıfı yapı mü­teahhitlik belgesiyle sektörde gü­venilirliği ve kaliteyi temsil eden firmalardan biri olarak çalışma­larına devam ediyor. SANKO Hol­ding’in grup bünyesindeki farklı şirketlerin bakım, renovasyon, in­şaat ve altyapı ihtiyaçlarına yöne­lik kapsamlı hizmetler sunmakta­yız. Birçok projede fizibilite çalış­maları, yapım süreçleri, bakım ve onarım gibi çeşitli hizmetler ve­riyoruz.

Geçtiğimiz 5 yıl içinde 1 milyon m2’den fazla alanı kapsa­yan 100’ün üzerinde projeyi ba­şarıyla tamamladık. Bu işbirliği bize daha güçlü bir altyapı sağlı­yor ve projelerimizi daha verim­li bir şekilde hayata geçirmemize yardımcı oluyor. Grup şirketleri­mizde de, uçtan uca süreçleri yö­netirken aynı zamanda çevre ve enerji dostu sertifikasyon ve bel­gelendirme aşamalarını takip ve sonuçlandırmaktayız. Dijitalle­şen inşaat teknolojilerine uyum sağlayarak daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir projeler üretmeyi önemsiyoruz” dedi.

Şu anda özellikle enerji ve sa­nayi sektörlerine odaklandık­larını ifade eden Sayın, “Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, lo­jistik merkezleri ve büyük öl­çekli fabrika yapıları gibi proje­lere ağırlık veriyoruz. Bu proje­ler, hem yenilenebilir enerjinin büyümesini destekliyor hem de Sanko Holding’in sürdürülebi­lirlik hedeflerine katkı sağlıyor. Buna paralel olarak, grup dışı şirketlere ve yatırımcılara ula­şarak, yenilenebilir enerji ve en­düstriyel yapılar konusunda çö­züm ortakları olmayı sağlıyoruz.

Poligon İnşaat’ın endüstriyel tesis projeleri (fabrika ve depo yapıları), liman projeleri, çimen­to tesisi projeleri, yenilenebilir enerjisi santrali (GES, RES, JES, HES ve depolamalı baraj) proje­leri gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Sayın, devam eden projeleri hakkında şunları söyledi; “Şu anda İstan­bul›da yer alan Esentepe İş Mer­kezi projemiz, yine İstanbul da renovasyon projemiz; Manisa ile Salihli ilçesinde JES alt ya­pı işlerimiz, Gaziantep de fab­rika binası ile kapalı alan inşa­atlarımız, Kahramanmaraş da GES projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte, Türki­ye’nin farklı bölgelerinde hayata geçireceğimiz yeni GES (Güneş Enerji Santrali) projeleri için de hazırlıklarımızı tamamladık. Ya­kın dönemde bu projelerin inşa­at süreçlerine başlayacağız”

Ahmet Sayın tamamladıkları bazı projeler hakkında şu bilgi­leri paylaştı; “Endüstriyel yapı­lar ve fabrika inşaatlarında 2022 yılında Sanko Tekstil OSB 4. Böl­ge Fabrika Binası İnşaatı, 2024 yılında Sanko Tekstil Adıyaman Konteyner Kenti, 2023’te Süper Film Ambalaj Fabrikası Tesisini, 2023 yılında Re&Up Yeni Elyaf Açma ve Yıkama Tesisini, 2023 yılında Adana Port Liman Kon­teyner İşletmesi İnşaat İşleri­ni 2023 yılında Sanko Holding Yönetim Binasını, 2024 yılında Çimko Adıyaman Beyaz Çimen­to tesisini yaptık.

Rüzgar Ener­ji Santralleri (RES)’inde Sanko Enerji Akyel-1 RES (Karaman, 62 MWm), Sanko Enerji Akyel-2 RES (Karaman, 17 MWm), San­ko Enerji Gazi-9 RES (Çanakka­le, 77 MWm), Sanko Enerji Gü­ney-1 RES (Bursa, 74 MWm) bi­tirdik. Güneş Enerji Santralleri (GES)’te ise Sanko Enerji Ak­yel-1 Hibrit GES (Karaman, 40 MWp), Sanko Enerji Akyel-2 Hibrit GES (Karaman, 10 MWp), Sanko Tekstil Başpınar Çatı GES (Gaziantep, 15.87 MWp), Süper Film Çatı GES-1 & GES-2 (Gazi­antep, 6.82 MWp), Sanko Tekstil Adıyaman Çatı GES (Adıyaman, 15.11 MWp) Projelerini yaptık.”

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP