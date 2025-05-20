Poligon İnşaat yurt dışı projelerde stratejik iş birliği hedefliyor
Son beş yılda 100’ün üzerinde proje tamamladıklarını söyleyen Poligan İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, önümüzdeki dönemde projelerde daha aktif rol almayı hedefleyerek stratejik iş birlikleri planladıklarını belirtti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamında proje ve saha faaliyetleri yürüten SANKO Holding’in iştiraki olan Poligon İnşaat, bu konudaki bilgi ve tecrübesini ülke geneline yayarken yurtdışı projelerde de daha aktif olmayı ve bu doğrultuda stratejik iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor.
Son beş yılda 100’ün üzerinde proje tamamlayan Poligon İnşaat, özellikle yenilenebilir enerji projelerine olan ilginin artmasıyla birlikte, bu alandaki yatırımlarını ve iş hacmini büyütmeyi planlayarak enerji ve sanayi yapılarındaki uzmanlığımızı daha ileriye taşımayı planlıyor.
"Dijital inşaat teknolojilerini önemsiyoruz"
Kuruldukları 1989 yılında bu yana özellikle endüstriyel tesisler, fabrikalar, depo yapıları, liman ile iskele projeleri ve yenilenebilir enerji santralleri gibi alanlarda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, “Zamanla sadece yapım süreçlerinde değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, çevre dostu uygulamalar ve teknolojik altyapılar konusunda da uzmanlaştık.
Bugün Poligon İnşaat, “A” sınıfı yapı müteahhitlik belgesiyle sektörde güvenilirliği ve kaliteyi temsil eden firmalardan biri olarak çalışmalarına devam ediyor. SANKO Holding’in grup bünyesindeki farklı şirketlerin bakım, renovasyon, inşaat ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Birçok projede fizibilite çalışmaları, yapım süreçleri, bakım ve onarım gibi çeşitli hizmetler veriyoruz.
Geçtiğimiz 5 yıl içinde 1 milyon m2’den fazla alanı kapsayan 100’ün üzerinde projeyi başarıyla tamamladık. Bu işbirliği bize daha güçlü bir altyapı sağlıyor ve projelerimizi daha verimli bir şekilde hayata geçirmemize yardımcı oluyor. Grup şirketlerimizde de, uçtan uca süreçleri yönetirken aynı zamanda çevre ve enerji dostu sertifikasyon ve belgelendirme aşamalarını takip ve sonuçlandırmaktayız. Dijitalleşen inşaat teknolojilerine uyum sağlayarak daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir projeler üretmeyi önemsiyoruz” dedi.
Şu anda özellikle enerji ve sanayi sektörlerine odaklandıklarını ifade eden Sayın, “Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, lojistik merkezleri ve büyük ölçekli fabrika yapıları gibi projelere ağırlık veriyoruz. Bu projeler, hem yenilenebilir enerjinin büyümesini destekliyor hem de Sanko Holding’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor. Buna paralel olarak, grup dışı şirketlere ve yatırımcılara ulaşarak, yenilenebilir enerji ve endüstriyel yapılar konusunda çözüm ortakları olmayı sağlıyoruz.
Poligon İnşaat’ın endüstriyel tesis projeleri (fabrika ve depo yapıları), liman projeleri, çimento tesisi projeleri, yenilenebilir enerjisi santrali (GES, RES, JES, HES ve depolamalı baraj) projeleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Sayın, devam eden projeleri hakkında şunları söyledi; “Şu anda İstanbul›da yer alan Esentepe İş Merkezi projemiz, yine İstanbul da renovasyon projemiz; Manisa ile Salihli ilçesinde JES alt yapı işlerimiz, Gaziantep de fabrika binası ile kapalı alan inşaatlarımız, Kahramanmaraş da GES projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayata geçireceğimiz yeni GES (Güneş Enerji Santrali) projeleri için de hazırlıklarımızı tamamladık. Yakın dönemde bu projelerin inşaat süreçlerine başlayacağız”
Ahmet Sayın tamamladıkları bazı projeler hakkında şu bilgileri paylaştı; “Endüstriyel yapılar ve fabrika inşaatlarında 2022 yılında Sanko Tekstil OSB 4. Bölge Fabrika Binası İnşaatı, 2024 yılında Sanko Tekstil Adıyaman Konteyner Kenti, 2023’te Süper Film Ambalaj Fabrikası Tesisini, 2023 yılında Re&Up Yeni Elyaf Açma ve Yıkama Tesisini, 2023 yılında Adana Port Liman Konteyner İşletmesi İnşaat İşlerini 2023 yılında Sanko Holding Yönetim Binasını, 2024 yılında Çimko Adıyaman Beyaz Çimento tesisini yaptık.
Rüzgar Enerji Santralleri (RES)’inde Sanko Enerji Akyel-1 RES (Karaman, 62 MWm), Sanko Enerji Akyel-2 RES (Karaman, 17 MWm), Sanko Enerji Gazi-9 RES (Çanakkale, 77 MWm), Sanko Enerji Güney-1 RES (Bursa, 74 MWm) bitirdik. Güneş Enerji Santralleri (GES)’te ise Sanko Enerji Akyel-1 Hibrit GES (Karaman, 40 MWp), Sanko Enerji Akyel-2 Hibrit GES (Karaman, 10 MWp), Sanko Tekstil Başpınar Çatı GES (Gaziantep, 15.87 MWp), Süper Film Çatı GES-1 & GES-2 (Gaziantep, 6.82 MWp), Sanko Tekstil Adıyaman Çatı GES (Adıyaman, 15.11 MWp) Projelerini yaptık.”