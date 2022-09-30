Poligon Mühendislik’te yönetim yapılanması tamamlandı

BURSA (DÜNYA) - Katma değerli mühendislik hizmetleri sunan Poligon Mühendislik, global büyüme planları çerçevesinde yeni yapılanmasını tamamladı. 2021’de Bursa’da kurulan ve 2000 m²’lik çalışma alanı ile Türkiye’nin en gelişmiş ve ileri imalat teknolojilerine sahip PLG LABS ile sektördeki lider ve konumunu sağlamlaştıran firmada, Kurucu Ortak ve CEO Okan Sami Nahit, Yurt Dışı Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla grubun İngiltere’deki merkezi PLG Global’de görev alacak. Yeni görevine 8 Ekim 2022 itibariyle başlayacak olan Okan Sami Nahit, grubun Avrupa öncelikli global büyüme hedef ve operasyonlarına liderlik edecek. Bu kapsamda, grubun amiral gemisi Poligon Mühendislik’in İcra Kurulu Başkanlığı görevini de Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yurdumakan üstlenecek. PLG Grup geçtiğimiz günlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine endüstriyel alandaki çalışmaları ve özellikle otomotiv sektöründe uyguladığı başarılı yönetim modeli ile bilinen Sami Erol’un getirildiğini duyurmuştu.