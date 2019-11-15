Polimerde 100 milyon dolar ciro hedefi

15 Kasım 2019

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - İntegrated Polymer İndustries İnç Yönetim Kurula ve Kurucu Başkanı Ergun Kırlıkovalı, 5 yıl içinde 100 milyon dolar, 15 yıl içinde 250 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

Aynı zamanda polimer bilimcisi olan Kırlıkovalı, bugün ürünlerin ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan şirketin, 1985 yılında Kaliforniya’nın Santa Ana kentinde 1 milyon dolarlık bir yatırımla kurulduğunu kaydetti. Amaçları arasında en önemlisinin, sanayi polimerleri pazarını yeşil teknolojilerle tanıştırmak olduğunu anlatan Kırlıkovalı, “İlk ürünler sepetinde sıfır solventli yüzey kaplama, özel boya, yapıştırıcı ve dolgu maddeleri bulunuyordu. Sıfır solvent, 1985 için devrim yaratan bir düşünceydi diyebiliriz. Diğer bir amaç da, bu gibi ürünleri, yeni ve pratik uygulama teknikleri, araçları ve donanımları ile tamamen portatif hale getirerek, sanayiye bakım, tutum, önerim ve yenileme çalışmalarında nefes aldırmaktı” dedi.



5 bine yakın ürün

Bugün 11 alanda üretim yapıldığını kaydeden Kırlıkovalı, “Her dalda 5-10 çeşit bulunduğunu göz önüne alırsak, 100’e yakın ürünün üretildiğini söyleyebiliriz. Ancak, tabii ki her firmada, sanayide ve pazarda olduğu gibi, bizde o meşhur 80-20 kuralı işlemektedir. Yani ciromuzun yüzde sekseni ürün yeplazesindeki ürünlerin yüzde 20’si tarafından yapılmaktadır. Çok özel ve çok ender ürünleri de hesaba katarsak, uzmanlığımız alanında 5 bine yakın ürün bulunduğu görülür” diye konuştu.

30 ülkeye ihracat

Şu an için satış miktarlarının 50 milyon dolarlık hedefin altında olduğunu ifade eden Kırlıkovalı, dört kitada 30 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı. Kırlıkovalı, “Ancak bunlardan 8 ülkeye yapılan ihracat önemli miktarlardadır. Toplam ihracatımız 5 milyon dolar hedefimizin henüz altında” dedi.

5 yıl içinde 100 milyon dolarlık ciroya, 15 yıl içinde de 250 milyon dolara ulaşmak hedeflerinin olduğunu ifade eden Kırlıkovalı, şöyle devam etti:

“Dünya hızla değişiyor. Sizin de daha hızlı koşmanız gerekiyor. Yavaş koşarsanız, yepyeni oluşumlar sizi geçiverir ve siz onların rüzgarıyla sarsılırsınız. Sürekli Ar-Ge ve durmadan inovasyon gerekiyor. Yeni ürünler, yeni uygulamalar, yeni hizmetler, ve mevcut ürünlere yeni pazarlar bulmak hep bu yenilikler havuzunun içinde olmalı. Biz de öyle yaptığımızı düşünüyoruz. Ama en doğru cevap, pazarda edinebildiğiniz yerdir. Biz pazarı çok iyi gözlemler, kendimizi sorgular ve yaptığımız yeniliklerle de gündemde kalmaya çalışırız. Başarıyı bulunca başımız dönmez, başarısızlık olursa da deneyim hanemize yazarız. Ama her iki durumda da yavaşlamadan, yılmadan yarışa devam ederiz. Bu amansız yarış Ar-Ge ve yenileşim yarışıdır. Bu yarışta dün yok. Bugün var. Ama en çok ta yarın var.”