Polin Waterparks, yenilikçi fikirleri INNOKIND ile buluşturuyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Su parkları tasarım, mühendislik, üretim ve montajında sektörünün global lider markası Polin Waterparks, Türkiye'nin sayılı araştırma-geliştirme Ar-Ge merkezlerinden biri ve sektöründe ilk Ar-Ge merkezi olan firma olarak, her yıl düzenli olarak yaptığı çalışmaları ve yatırımları ile sürekli yükselen ivmesini korumaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana inovasyon konusunda önemli adımlar atan Polin Waterparks, su parkları, tema parklar veya rekreasyonun herhangi bir dalında geleceğe ışık tutacak, uygulanabilir, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir yeni fikirleri, INNOKIND açık inovasyon platformu sayesinde katkı sağlamak isteyen herkes ile beraber hayata geçirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi fikirler ödüllendirilecek

Eğlence ve rekreasyon sektöründe bir ilk olan INNOKIND açık inovasyon platformuna, sektör profesyonellerinden akademisyenlere, öğrencilerden park ziyaretçilerine, tedarikçilerden yatırımcılara kadar yenilik peşinde koşan herkesin katılması mümkün. Platform aracılığıyla sunulacak yenilikçi fikirler, profesyoneller ile akademisyenlerin de yer alacağı jüri değerlendirmesi sonucunda Polin Waterparks tarafından ödüllendirilecek.

INNOKIND açık inovasyon platformuna ilişkin bilgi veren Polin Waterparks Marka İletişim Direktörü Şöhret Pakiş, “Sektöre örnek olacak yenilikçi projeler geliştirmek, yaratıcı fikir ve projeler ile buluşmak, üniversite öğrencilerini de iş dünyasına dahil ederek üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmak ve bu üretilen ürün ve hizmetlerden ekonomik katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen, yenilik peşinde koşan herkesi geleceği birlikte şekillendirmek için INNOKIND açık inovasyon platformuna bekliyoruz” diye konuştu. Pakiş, “Polin ailesi olarak, dünya çapında, sektörümüzün tüm inovasyon tutkunlarına açık bir platform düzenlemenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Bu platformun hem sektörümüze hem de dünyaya yeniliklerle dolu taptaze fikirler kazandırmasını umut ediyoruz" dedi.