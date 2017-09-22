Polinas Plastik, Propak Ambalaj'ı satın aldı

22 Eylül 2017

Gözde Girişim'in bağlı ortaklığı Polinas Plastik'in, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Propak Ambalaj hisselerini 47 milyon euro hisse değeri üzerinden devralmasına ilişkin hisse satım ve alım sözleşmesi imzalandı.

ÜNLÜ & Co'nun alıcı tarafta danışmanlık yaptığı işlemin sonucunda Polinas, Propak Ambalaj'ın yüzde 90 hissesine sahip olacak.

Bedminster Capital yüzde 80 hissesini satarak tamamıyla çıkış yaparken, kurucu ortak işlem sonrasında yüzde 10 hisse ile ortak olarak kalmaya devam edecek.

Satın alma anlaşmasının başarıyla imzalandığını belirten ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz, anlaşmanın Gözde Girişim ve Polinas'ın ambalaj sektöründeki mevcut varlığına değer katacağına ve sektördeki yerini daha da önemli bir yere taşıyacağına dikkat çekti. Ündüz, “Gözde Girişim ve Polinas için ambalaj sektöründe önem taşıyan bu işlem için danışmanlık vermekten dolayı çok mutluyuz. Gözde Girişim ve Polinas bu satın alma işlemiyle ambalaj sektöründeki yerini daha da kuvvetlendirmiştir” diye konuştu.