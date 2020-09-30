Polinas, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

30 Eylül 2020

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren, gıda muhafaza ve mutfak çözümlerini Sera markasıyla pazara sunan Polinas, COVID-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde aldığı önlemlerle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Polinas CEO'su Faik Önaldı, Polinas olarak 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparak yurt ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

Polinas olarak kuruldukları ilk günden bu yana iş güvenliği, ürün güvenliği, kalite ve çevre yönetim sistemleriyle ilgili gerek yurt içi gerekse uluslararası belgelendirmelerde ilklere imza attıklarını ifade eden Önaldı, "Polinas, pandemi sürecinde çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak gerekli tüm tedbirleri aldı. Kuruluşundan bugüne sürdürülebilir tedarik süreçleri ile müşterilerine yüksek kalite ve hijyen standartlarında kesintisiz hizmet vermeye devam eden Polinas, gerekli denetimlerden başarıyla geçerek COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı." dedi.