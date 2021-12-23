Poliport’tan kapasite artırımına 465 milyon liralık yatırım

Avrupa’nın en büyük 10 limanı arasında yer alan Kocaeli Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren Polisan Holding’in bağlı ortaklığı Poliport, 465 milyon lira değerindeki yatırım ile kapasitesini artıracak.

Yatırım ile 271 bin metreküp olan sıvı yük depolama kapasitesinin, 436 bin metreküpe çıkması bekleniyor. Kapasite artışına ilişkin yatırımlar 2022 yılı itibarıyla devreye alınmaya başlanacak.

Devlet teşviki almaya hak kazandı

Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, söz konusu yatırım için teşvik alındığını söyledi. Hatay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği ile Resmi Gazete’de yayınlanan teşvik belgesi ile sağlanan devlet desteğinin, yüzde 55 vergi indirimi, yüzde 20 yatırıma katkı oranı, sigorta pirimi için 3 yıl boyunca işverene hisse desteği ve KDV istisnasını kapsadığını belirtti.



Poliport’un Kocaeli Körfez Bölgesi’nin kullandığı teknoloji ile en genç ve modern liman terminali olduğunu söyleyen Hatay, “Yatırımlarımızı, dünyanın en büyük üreticilerine kesintisiz olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini en yüksek seviyede korumak ve teknolojiyi kullanarak fark yaratma odağı ile yürütüyoruz. 2021 yılında başlattığımız tank sahalarındaki onarımlar ve yenileme hızla devam ediyor. İskele ve geliştirme faaliyetleri süren kapalı depolarımızı 2022 başında devreye alarak, liman operasyonlarımızda karlılığa odaklanacağız. Bunun yanı sıra, liman otomasyon programının 2022 yılında devreye alınması için başlattığımız AION Projesi de devam ediyor. Stratejik yatırımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına güvenli ve hızlı çözümler sunarken, sürdürülebilir karlılığın yanı sıra bölgemizin ve ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.