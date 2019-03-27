Polisan Holding YKB Bitlis, yeni projeleri DÜNYA İnşaat'a anlattı

27 Mart 2019

Bundan 63 yıl önce merhum Necmettin Bitlis’in Zeytinburnu’nda kiraladığı bir tesisi iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine bir kumaş fabrikası haline dönüştürerek tekstil işine başlamasıyla temelleri atılan Polisan Holding, bugün Türkiye, Yunanistan ve Fas’ta üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Holdingin en önemli dönüm noktaları, kimya ve boya operasyonları alanında lider uluslararası firmalarla gerçekleştirdiği ortaklıklar ve yurt dışı yatırımları oldu. Polisan Holding, 2004 yılında Rohm and Haas firması ile ortaklık kurmuștu. 2013 yılında Yunanistan’da full otomasyonla çalışan Yunanistan ve Balkanlar’daki tek PET Granül tesisini satın alarak Polisan Hellas’ı kurdu.

2016 yılında Polisan Boya’nın yüzde 50 oranındaki hissesini, dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden Kansai Paint devir aldı ve birlikte yürüttüğü yeni boya üretim ve depolama tesisi yatırımı geçtiğimiz aylarda tamamlanarak faaliyete başladı. 2017 yılında Polisan Kimya, Fas’ta yapı kimyasalları üreten bir ortaklık kurdu. 2018 Ekim ayında, kurumsallık seviyesini bir kademe daha ileriye taşımak ve Polisan Holding’i gelecek nesillere hazırlamak için “Geleceğin Polisan’ı” adı altında bir program başlatan kurum, bu programı İcra Kurulu ile birlikte kararlılıkla sürdürüyor.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, “Babam Necmettin Bitlis, ‘Her şey hayal etmekle başlar’ derdi. Benim de inandığım bir motto bu. Bugün ABD, ABD oldu ise o da bir hayal gücü ile buraya geldi. Gelişmiş ülkelerde de durum aynı. Necmettin Bitlis’ten sonra iş başına gelen bizim neslimiz de aynı şeyi düşünüyor. ‘Bundan sonra şirketi nasıl daha ileri taşırız. Nasıl daha rekabetçi bir hale getiririz. Yeni yatırımlar…’ Bizim amacımız Polisan’ı global bir marka yapmak. Bu nedenle bizim nesil daha farklı daha ileri bir vizyon geliştirmek zorunda. Polisan Holding olarak geleceğe umutla bakıyor, tüm stratejik hedeflerimizi disiplinli bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu inanç, Polisan Holding’in bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan insan kaynağımıza olan güvenimizden kaynaklanıyor. Bir yandan bu güçlü ekibimizle yola devam ederken bir yandan da gelecekte bayrağı devralacak lider adaylarımızı yetiştiriyor, yeni görevlerine hazırlıyoruz. Gerekli gördüğümüz noktalarda, konusunda uzman şirket ve ekiplerden destek almayı da ihmal etmiyoruz” dedi.

Bitlis, Polisan Holding’in faaliyetlerini ve geleceğe yönelik hedeflerini DÜNYA İnşaat Dergisi’ne anlattı.

Firmanızın kuruluşundan bugüne kadar olan hikayesini kısaca anlatır mısınız?

BİTLİS: Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız merhum Necmettin Bitlis’in sık sık dile getirdiği gibi ‘Her şey hayal etmekle’ başladı. Babam, 1956 yılında Zeytinburnu’nda kiraladığı bir tesisi iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine bir kumaş fabrikası haline dönüştürerek tekstil işine başladı. 1961 yılında da Kağıthane’de satışa çıkan mensucat fabrikasını alarak Şark Mensucat’ı kurdu. Ardından Polivinil Asetat (PVA) olan tutkal üretimine başlandı ve şirketin ismi bundan esinlenerek 1964'te Polisan olarak tescil ettirildi. Tekstilden tutkala, boya hammaddeleri üretiminden, boyaya uzanan sanayi alanlarında kurulan yeni yapılarla Polisan’ın yükselişi sonraki yıllarda da devam etti. Bundan 55 yıl önce bir aile şirketi olarak kurulan kurumumuz bugün Türkiye’de ve yurt dışında konuşlanmış iştirakleri ve 2017 yılında 1,5 milyar TL’lik kombineleri arasındaki yerini aldı.

Polisan’ı bugünlere getiren en önemli faktör nedir? Şirketin kaderini değiştiren gelişmeler neler oldu?

BİTLİS: Şirketimizi bugünlere getirirken her zaman önceliklerimiz doğrultusunda aksiyonlar aldık. Bu önceliklerimiz; yatırımcılarımıza maksimum değer yaratmak için süregelen ișlerimizi karlı bir șekilde büyütmek; Holding șirketleri arasında maksimum sinerji sağlamak, yüksek marjlı yeni iș kollarında büyümeye yönelik stratejik ortaklıklar kurmak; Holding’in portföyündeki tüm varlıkları değerlendirmek, yeni pazarlara açılmak, Polisan’ın inovatif ürün, hizmet ve uygulamaları ile global bir marka olmak ve elbette profesyonel yönetim ile yüksek kurumsal yönetim standartlarını sürdürmektir.

Şirketlerimiz, 2000 yılında Polisan Holding çatısı altında toplandı. Polisan Holding hisseleri 2012 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Bizim için en önemli dönüm noktaları, kimya ve boya operasyonlarımızda alanında lider uluslararası firmalarla gerçekleştirdiğimiz ortaklıklar ve yurt dışı yatırımlarımız diyebiliriz. Polisan Holding, 2004 yılında bu konuda dünyanın önde gelen firmalarından Rohm and Haas firması ile ortaklık kurmuștur. 2009 yılında Rohm and Haas firmasının dünyanın lider kimya şirketi Dow Chemical tarafından satın alınmasından sonra bu ortaklık Dow Chemical ile devam etmektedir. 2013 yılında Yunanistan’da full otomasyonla çalışan Yunanistan ve Balkanlar’daki tek PET Granül tesisini satın alarak Polisan Hellas’ı kurduk. 2016 yılında Polisan Boya’nın yüzde 50 oranındaki hissesini, dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden Kansai Paint devir aldı ve birlikte yürüttüğümüz yeni boya üretim ve depolama tesisi yatırımı geçtiğimiz aylarda tamamlanarak faaliyete başladı.

2017 yılında Polisan Kimya, Fas’ta yapı kimyasalları üreten bir ortaklık kurdu. Poliport’taki terminal faaliyetlerimizde, en ileri uygulamalar ve yıllardır süregelen ihtiyaç bazlı yatırımlarımız ile yine dünyanın önde gelen üreticilerine hizmet veriyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörlerdeki tüm bu atılımlarımıza ilaveten, Polisan Holding olarak kurumsallaşmaya da büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 2004 yılında kritik yapısal değişiklik ve düzenlemeler yapmıştık. 2018 Ekim ayında, kurumsallık seviyemizi bir kademe daha ileriye taşımak ve Polisan Holding’i gelecek nesillere hazırlamak için “Geleceğin Polisan’ı” adı altında bir program başlattık ve bu programı İcra Kurulumuzla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.

Üretim tesisleriniz, faaliyetleriniz ve ürün çeşitleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Bugünkü büyüklüğünüz nedir?

BİTLİS: Kansai Paint ile kurulan ortaklık sonrasında, Polisan Kansai Boya, 50 milyon euroluk yatırım ile Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi’ndeki 142 bin metrekare alan üzerinde, üç vardiyada 540 bin tona kadar çıkabilecek kapasiteye sahip yeni boya üretim ve depolama tesisini 2018 yılında tamamlamıştır. Bu kapasite Türkiye’nin dekoratif boyalardaki tüm ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir. Uluslararası standartlarda inşa edilmiş EN 1090-2 sertifikasına uygun, çevreci ve enerji verimliliği yüksek olan tesisin onay süreci tamamlandığında, Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikasına sahip boya fabrikası olacaktır. Bu yatırımımız ile yeni pazarlara açılarak, global bir marka olmak ve tartışmasız liderlik konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz.

Sektörün en geniş ve farklılaşan ihtiyaçlara cevap veren ürün gamına sahibiz. Üstelik dört ürünümüz ile Çevresel Ürün Beyanı (EPD) sertifikası alan Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ilk üç üreticiden biri olduk. Bu sayede yeşil bina sertifika sistemlerinde ürünlerimizle ilave puan sağlıyoruz ve yeşil bina uzmanlarına kolaylık sağlıyoruz. Üründe sektörün ilklerini gerçekleştirirken, yeniliklerimizin devrim niteliğinde olmasını hedefliyoruz. Sektörün ilk su bazlı ‘yağlı boya’sı ve su bazlı yol çizgi boyasından sonra dünyanın ilk su bazlı metal boyasını geliştirdik. Ar-Ge misyonumuz, tüketicilere daha sağlıklı ve çevreci olması sebebiyle her solvent bazlı boyanın ikamesi su bazlı ürünleri sunabilmek. Boya haricindeki diğer iştiraklerimizden Poliport 1971 yılında, öncelikle Grubun kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Çok geçmeden diğer firmalardan gelen talepler doğrultusunda sıvı kimyasal depolama tesislerine yapılan yatırımlar ile Anadolu Yakası’nda İstanbul'a en yakın ve en büyük terminallerden biri haline geldi. Poliport, dökme sıvı depolama, kuru yük ve genel kargo ve antrepo hizmetleri veriyor.

Dökme sıvı depolama işinde, 1990’lardan bu yana Dow, BASF, Bayer, Sabic, Shell gibi dünyanın en büyük üreticilerine hizmet veriyoruz. Kuru yük limanında kömür, alüminyum, sac, demir, profil boru, orman ürünleri gibi çeșitli dökme ve genel kargo elleçliyoruz. Ayrıca, 45 bin metrekarelik alanda kurulu A tipi genel antrepolarda da depolama ve lojistik hizmetleri sunuyoruz. Shell Europe tarafından Avrupa’nın en iyi terminali seçilen Poliport, Brüksel merkezli Chemical Distribution Instıtute tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. SAP tabanlı dijital altyapımız sayesinde müşterilerimiz ile gerçek zamanlı stok ve sevkiyat bilgilerini paylaşmaktayız. Kocaeli Limanı’nda, Poliport’un liman sahasının arkasında büyüyebileceğimiz bir alanımız mevcut ve kapasite artırım yatırımlarımızı, tank doluluk oranlarına göre gerçekleştiriyoruz.

Polisan deyince herkesin aklına “boya” geliyor. Oysaki 1964 yılında emülsiyon reçinelerinin, 1968 yılında formaldehit reçinelerinin ve 2001 yılında da, birçok sanayinin girdilerinden olan emülsiyon polimerlerinin fason üretimini Türkiye’de ilk defa biz başlattık. Polisan Kimya, ürün gamına 2009 yılında, NOx egzoz gaz emisyonunu yüzde 80 azaltarak çevre temizliğine katkıda bulunan AdBlue© ürününün Türkiye’deki ilk üreticilerinden oldu. Aynı yılda, ürün gamına yapı kimyasalları eklendi. Hazır beton ve çimento katkılarının üretildiği Dilovası tesislerimize, 2017 yılında, Türkiye’de Adana ve Samsun, yurt dışında ise Kazablanka’yı ekledik. 2018 yılında da, ürün gamımızı yeraltı kimyasalları ile genişlettik. Polisan Holding ve iştirakleri bünyesindeki gayrimenkullerimizi, herhangi bir yatırım harcaması gerçekleştirmeden, farklı projelerde değerlendirmek amacıyla 2006 yılında Polisan Yapı’yı kurduk.

Öncelikle, Kağıthane’deki eski fabrikamızın kurulu olduğu, faaliyetlerimiz Dilovası’na taşındıktan sonra atıl hale gelen arazinin yapılanması mevzu bahis oldu. DAP Yapı ile kat karşılığı bir anlaşma yaptık. Z Ofis projesinde şu anda satışa hazır olan yaklaşık 77 adet ofis 26 adet mağazamız bulunuyor. Onun dışında Kurtköy’deki, TEM Otoyolu, E-5 karayolu ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na ve Ankara-İstanbul hızlı tren hattına oldukça yakın ve yaklaşık 180 dönümlük arazimiz için yine DAP Yapı ile imzaladığımız kat karşılığı bir sözleşmemiz var. Hemen hemen tüm prosedürlerin tamamlandığı projede, henüz bir yapılanma başlamadı. DAP Yapı, burada içerisinde AVM, konut, otel gibi yapıların bulunacağı, toplam 4 bin ünitelik bir şehir inşa etmeyi planlıyor. Proje tamamlandığında, projenin yüzde 34’üne tekabül eden bölümler tarafımıza teslim edilecektir.

Polisan Kansai Boya nasıl bir global marka oldu?

BİTLİS: Global marka olma yolunda atılan adımlardan biri olan Kansai ile ortaklığımız 2016 yılında başladı. Kansai Paint’i kültür olarak kendimize çok yakın gördük ve iki şirketin de sinerji sağlayacağına inandığımız bu ortaklığa 21 Aralık 2016’da, Holding CEO’muz Erol Mizrahi Bey ile beraber Necmettin Bitlis ve Kansai Paint’in başkanı Hiroshi İshino ile imza attık. Polisan Boya hisselerinin yüzde 50’si için, 68,5 milyon doları hisse devir bedeli, 45 milyon doları Polisan Boya’nın sermayesine katılım olmak kaydıyla toplam 113,5 milyon dolarlık bir yabancı yatırımın ülkemize kazandırılmasına vesile olduğumuz için çok memnunuz.

2018 yılı nasıl geçti? 2019 yılıyla ilgili hedefleriniz neler?

BİTLİS: 2018 yılının ikinci yarısında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, boya sektörünü de olumsuz etkiledi. Dolayısıyla, boya operasyonumuz da bu daralmadan etkilendi. Yeni fabrika yatırımımızdan önce mevcut fabrikamızın kapasitesi ile ancak iç piyasa talebini karşılayabiliyorduk. Şimdi artan kapasitemiz sayesinde ve iç piyasadaki talep gerilemesinden dolayı dış pazarlardaki odağımızı yükselttik. 2018 yılında, liman operasyonlarımızdaki yatırımlarımızı sürdürdük. Tanklarımızın doluluk oranını göz önünde bulundurarak yaptığımız yatırımlara, seçici olarak devam edeceğiz. Lakin, bu gibi zorlu zamanlarda yapılan yatırımların, piyasalar yön değiştirdikten sonra hızlı geri dönüşlerine şahit oluyoruz.

Liman operasyonumuzun gelirleri ağırlıklı olarak ABD doları bazlı. Her ne kadar yılın ikinci yarısındaki daralma, elleçlenen yükü olumsuz etkilemiş olsa da, kur etkisiyle bu olumsuz etkiyi kısmen bertaraf edebiliyoruz. Liman operasyonumuzun, bu zorlu döneme rağmen FAVÖK marjını yüzde 55 seviyelerine çıkarmasını bekliyoruz. Türkiye’deki kimya operasyonumuz da, inşaat sektöründeki keskin düşüşten etkilendi. Ancak, hem ihracat yapan kurumsal şirketlere ürün temin etmek, hem karlılığı yüksek ürün gruplarına odaklanmak, hem de yeraltı kimyasallarında yeni ürünler geliştirmek suretiyle bu zor zamanı aşmaya odaklandık. Yunanistan’da ise, tam kapasite çalışarak ve olumlu kur etkisiyle pozitif karlı büyümemizi sürdürdük. Kimya tesislerimizde verimliliği artıracak bakım ve yenilemeleri sürekli olarak yapıyoruz.

Polisan Kansai Boya’nın yurt içi ve yurt dışında yeni yatırım planları var mı? İleriye dönük ne gibi projeleriniz var?

BİTLİS: Polisan Kansai Boya, yeni tesisi ile yatırım planlarını tamamlamış bulunuyor. Yeni tesisin tamamen faaliyete geçmesi ile beraber, Kansai Paint’in teknik ekspertizi ve Polisan Kansai Boya’nın inovatif ürün ve hizmetleri ile global pazarlara açılmayı hedefliyoruz.

İlk ihracat ne zaman ve hangi ülkeye yapıldı? Şu an ki ihracat yapılanmanız nasıl?

BİTLİS: Son beş yılda Rusya, KKTC gibi komşu ülkelerin yanı sıra Nijerya’dan Azerbaycan’a, Irak’tan Gana’ya kadar 30’dan fazla ülkeye kısıtlı miktarda da olsa aktif ihracat gerçekleştirdik. Polisan Kansai Boya’nın, bu ülkelerin 18’inde münhasır distribütörlük sözleşmesi vardır. Kansai Paint ortaklığı ve yeni fabrika yatırımımız ile birlikte yurt dışı pazarlarda büyüme stratejimize odaklanıyoruz. Polisan Kansai Boya’nın iç pazarda geliştirdiği başarılı sistem ve dağıtım modellerini yurt dışı pazarlara adapte edeceğiz. İhracat yapılanmamız da bu stratejiye paralel olarak yeniden organize edilmektedir.

Yurt dışındaki büyüme stratejiniz nedir?

BİTLİS: Polisan Kansai Boya’nın ihracat alanında pozisyonuna bir önceki sorunuzda değindim. Diğer iştiraklerimizden bahsedecek olursak; Yunanistan’daki iştirakimiz Polisan Hellas’ta son iki yıldır tam kapasite çalışır duruma geldik. Orada en büyük su üreticileri ve Coca-Cola da müşterilerimiz arasında. Buradaki operasyonlarımız euro bazında olduğu için, finansallarımızda doğal bir kaldıraç görevi de üstleniyor. 2017 yılında yapı kimyasallarında verimliliği artırmak amacıyla yeniden yapılandırma ihtiyacı doğmuş ve bu kapsamda Polisan Yapı Kimyasalları iştirakimiz ile Polisan Kimya birleşmiştir. Yine yapı kimyasalları satışı için pazara daha yakın ve hakim üretici olmak amacıyla Adana ve Samsun’da yapı kimyasalları tesisleri kurduk. Yurt dışında ise Kazablanka’da (Fas) yüzde 80 ortaklığımız olan ve yapı kimyasalları üreten Polisan Maroc şirketini kurarak, Kuzey Afrika pazarına adım atmış olduk.

Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

BİTLİS: Polisan Kansai Boya Ar-Ge departmanı, 1985 yılından bu yana hizmet vermektedir. Ar-Ge Departmanımız, 2014 yılında Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından 159’uncu Ar-Ge Merkezi unvanı almaya hak kazanmıştır. Merkezimizde, Dekoratif Boya, Sanayi, Mobilya ve Marin Boyaları Ar-Ge Laboratuvarları, Temel Araştırmalar Laboratuvarları, Renk, Mix Sistem ve Bağlayıcı Laboratuvarları mevcuttur. Kimya alanında da inovatif ürünler ile fark yaratarak, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere, Polisan Kimya, 2017 yılında Türkiye’nin 507’nci Ar-Ge Merkezi unvanını almıştır. Polisan Kimya Ar-Ge Merkezi, metrolarda, tünellerde ve madenlerde kullanılabilecek spesifik beton katkılarının üretimini hedefleyen çalışmalar yürütmektedir.

Sektördeki rakiplere göre farkınız nedir?

BİTLİS: Polisan’ı rakiplerinden ayrıştıran en önemli nokta çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileriyle kurduğu güven ilişkisi ve takım ruhudur. Şirketler birbirinden ürün, sistem, hizmet modeli kopyalayabilir ancak kopyalanamayacak ve kuruma özgü olan tek şey ilişki yönetimidir. Bu konuya verdiğimiz önem sayesinde uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı başardık. Zamanında bu güçlü ilişkiler sayesinde kriz zamanlarını başarıyla yönettik. Rekabet serbest piyasanın olmazsa olmazıdır. Pazara ürün ya da hizmet sunan firmaların rekabet felsefeleri farklı olabilir. Ciroya veya tonaja odaklanıp, hırs yaparak büyüyen şirketlerin bu uğurda nakit akışı ve karlılıklarını göz ardı etmelerini doğru bulmuyorum. Sadece fiyat ve vadeyle yapılan rekabete hiçbir zaman inanmadık. Biz Polisan olarak tutarlı büyümemizi yenilikçi stratejilerimize borçluyuz. Bizi rakiplerimizden farklı kılan müşteri odaklılığımız, bayilerimize ve iş ortaklarımıza verdiğimiz değerdir. Bu kapsamda her birinin ailemiz için ayrı bir yeri olan bayilerimizle 20 senedir yaptığımız seyahatlerde dünyanın birçok yerini gezip unutulmaz anılar biriktirdik.

10 yıl sonra Polisan Kansai Boya’yı nasıl bir yere getirmek istiyorsunuz?

BİTLİS: Babam, “Her şey hayal etmekle başlar” derdi. Benim de inandığım bir motto bu. Bugün ABD, ABD oldu ise o da bir hayal gücü ile buraya geldi. Gelişmiş ülkelerde de durum aynı. Necmettin Bitlis’ten sonra iş başına gelen bizim neslimiz de aynı şeyi düşünüyor. “Bundan sonra şirketi nasıl daha ileri taşırız. Nasıl daha rekabetçi bir hale getiririz. Yeni yatırımlar”… Bizim amacımız Polisan’ı global bir marka yapmak. Bu nedenle bizim nesil daha farklı daha ileri bir vizyon geliştirmek zorunda. Polisan Holding olarak geleceğe umutla bakıyor, tüm stratejik hedeflerimizi disiplinli bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu inanç, Polisan Holding’in bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan insan kaynağımıza olan güvenimizden kaynaklanıyor. Bir yandan bu güçlü ekibimizle yola devam ederken bir yandan da gelecekte bayrağı devralacak lider adaylarımızı yetiştiriyor, yeni görevlerine hazırlıyoruz. Gerekli gördüğümüz noktalarda, konusunda uzman şirket ve ekiplerden destek almayı da ihmal etmiyoruz.