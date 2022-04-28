Polisan Holding’den ilk çeyrekte 131,2 milyon liralık net kâr

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2022 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Buna göre Holdingin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132,6 artırarak 826,1 milyon TL, FAVÖK marjı 1,4 puan yükselerek yüzde 19,1 ve net karı da 3 katlık büyümeyle 131,2 milyon TL oldu. Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlara göre de, kombine gelirlerde yüzde 87,5’lık büyüme gerçekleşti ve 1.409,5 milyar TL rakamına ulaşıldı. Kombine FAVÖK marjı yüzde 19,8’e çıkarken, net kârı 144,7 milyon TL olarak gerçekleşti, burada yaşanan artış da 3 kat oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, 2021 yıl sonu itibarıyla 26 ülkeye boya ihracatı yaptıklarını ve yurt dışında 126 showroomlarının bulunduğunu bildirdi. 127’nci mağazayı yılın ilk çeyreğinde Londra’da açtıklarını belirten Hacıkamiloğlu, İngiltere başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri bütün ihracat pazarlarında marka algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Poliport’taki yenileme çalışmaları son çeyrekte tamamlanacak

Polisan Holding’in liman operasyonlarını yürütmek için Kocaeli Körfez Bölgesinde 1971’de kurduğu Poliport’ta dijital dönüşüm yatırımlarına hız verildiğini dile getiren Hacıkamiloğlu, “2021 yılında 81 milyon TL’lik bir yatırım ile başlattığımız yenileme çalışmalarının sonucu olarak, 200 metrelik iskelemizin geçtiğimiz günlerde faaliyete başladı. Tank onarım ve antrepolardaki genişletme çalışmalarının da yılın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yatırımların, operasyonel karlılığımızı destekleyeceğini öngörüyoruz.” dedi.

“Yeni reçine fabrikamızı bu yıl açmayı planlıyoruz”

Polisan Kimya’da, Çin’den hammadde akışının sekteye uğraması nedeniyle, lokal kaynaklardan girdi temin etmeye başlayan Avrupalı üreticilere hammadde tedarik ettiklerini kaydeden Hacıkamiloğlu, yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinin ürün portföyündeki ağırlığını artırdıklarını söyledi.

Öte yandan artan ihracat ve dövize endeksli ürün satışları sayesinde, gelir ve kârlılıklarını artırdıklarını belirten Hacıkamiloğlu, “2021 yılında temellerini attığımız ve inşaatı büyük ölçüde bitirdiğimiz yeni reçine fabrikamızı bu yıl açmayı planlıyoruz. Yeni üretim tesisiyle birlikte kapasite artışında da önemli bir büyüme yakalayacağız.” şeklinde konuştu.



Yurt dışı yatırımları Polisan Hellas’a ilişkin de bilgi veren Hacıkamiloğlu, Eco serisi olarak adlandırdıkları r-PET (Geri Dönüşüm PET) ürünleri sayesinde, 2025’e kadar yüzde 25, 2030’a kadar yüzde 30 r-PET kullanım zorunluluğu bulunan PET pazarına hizmet verebilecek yeterli kapasiteye sahip olduklarına dikkat çekti. Hacıkamiloğlu, “Değişmekte olan regülasyonları göz önünde bulundurarak, geri dönüştürülmüş, preform ve özel PET ürünleri ile büyüme modeli doğrultusunda, tesisimizde, verimlilik ve teknoloji odaklı yatırımlar yapıyoruz.” diye konuştu.