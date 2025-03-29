Polisan Holding’den stratejik hamle: İki iştirakini kısmi bölünmeyle yeni şirkete devrediyor

Polisan Holding, iki önemli iştirakini kısmi bölünme yoluyla yeni bir şirkete devretme kararı aldı. Şirketin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Dağıtım ve Ticaret AŞ ile Polisan Kansai Boya ve Sanayi Ticaret AŞ iştirakleri, yeni kurulacak şirkete devredilmesi planlanıyor. Bu hamle, Polisan Holding'in boya grubu iş kolunu daha bağımsız ve odaklanmış bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca, Polisan Holding, kısmi bölünme işlemi öncesinde yüzde 397,66 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirme kararı aldı. Şirketin şu anki çıkarılmış sermayesi 758,5 milyon TL iken, sermaye artırımı sonrası 3 milyar 774 milyon TL'ye ulaşacak. Artırılacak sermayenin tamamı, finansal tablolarda yer alan iç kaynaklardan karşılanacak.

Polisan Holding, şirket birleşme ve bölünme işlemleri için gerekli tüm yasal prosedürleri yerine getirmek amacıyla, ilgili düzenlemelere uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Ayrıca, yeni kurulacak şirketin borsada işlem görmesi planlanıyor.