Polisan Holding'in 2024'te brüt karı 1,45 milyar lira oldu

Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli konumda bulunan kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2024 yılı on iki aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

2024’te 6,2milyar TL konsolide gelir elde eden Polisan Holding’in brüt kârı 1,45 milyar TL oldu. 2024 yılı FAVÖK rakamı 1 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı ise %17 seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, "2024 yılını küresel ve yerel piyasalardaki ağırlaşan koşullar ve belirsizliklerle geride bıraktık. İhracat pazarlarındaki zayıf seyir, iç talepteki daralma ve yılın ikinci yarısında ivmelenen enflasyon-kur makası, faaliyet kârlılığımız üzerinde etkili oldu. Katma değerli ürün ve hizmetlerin portföyümüzdeki payını artırırken, işletme sermayesi ve finansman maliyetlerini kontrol altında tutarak bu olumsuz etkileri sınırladık. Polisan Yapıkim’in 30.000 metrik ton kapasiteli polimer yatırımını ve Poliport’un 5.850 m³ kapasiteli 8. tank çiftliği yatırımını tamamladık; Polisan Holding olarak yılı 1,45 milyar TL brüt kâr ve 1 milyar TL FAVÖK ile tamamladık. 2025 yılında da bu yöndeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde piyasa koşullarını yakından takip ederek, hedeflerimiz doğrultusunda stratejik ve taktiksel adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Liman faaliyetleri Brüt Kar ve FAVÖK’de artış sağladı

Başta dış ticaret olmak üzere Türkiye ekonomisinde hayati bir rol oynayan limancılık sektörü, taleplerde yaşanan daralmaya rağmen katma değerli ürünlerin portföydeki ağırlığının artmasıyla brüt karda artış sağladı.2024 yılında en fazla yük elleçlemesi yapan ilk üç bölge liman başkanlığı arasında %15,8’lik pay ile Poliport’un da dahil olduğu Kocaeli Liman Başkanlığı’nın ikinci sırada yer aldığını söyleyen Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, sektörel verilerin Holding’in bu alandaki yatırımlarının stratejik önemini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Üretim ve depolama kapasitesi stratejik yatırımlarla güçlendi

2024 yılı yatırımlarının planlandığı şekilde tamamlandığını da belirten Dinçerler “Bu doğrultuda Polisan Yapıkim’in Adana Fabrikası sınırları içerisinde 30 bin metrik ton kapasiteli PCE (polimer) yatırımı 31 Temmuz 2024 itibarıyla tamamlanarak devreye alındı. Bu yatırım sayesinde toplam PCE üretim kapasitemizi yıllık 50 bin tona ulaştırırken bölgesel talebe yakın üretim yapmanın yarattığı nakliye, ara mamul maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Poliport’da 8. tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımımız Kasım 2024’te tamamlanmasıyla kullanılabilir ticari kapasitemiz 5.850 metreküp arttı. Poliport’un ek kapasite artış projesi için fizibilite çalışmalarımız sürerken, Dilovası sahamızda Poliport’un sıvı ve kuru yük depolama faaliyetlerinde büyümesine zemin oluşturacak fiziksel alan açma çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Avrupa’daki durgunluk kimya sektörünü etkiliyor

2024 yılında ihracat pazarlarında yaşanan gelişmelere paralel, küresel ve bölgesel ekonominin yavaşlamasının etkilerini bilançolarda görmeye devam ettiklerini belirten Dinçerler; “Özellikle Avrupa pazarında yaşanan talep daralması hem fiyatları hem de gelirleri olumsuz etkiledi. 2023 yılının son aylarında Yunanistan’da yaşanan sel felaketinden etkilenen iştirakimiz Polisan Hellas, Nisan 2024’te tekrar faaliyete geçebildi. Ticaret ve üretime ilişkin aldığımız taktiksel kararlar ile faaliyet zararını sınırlayacak adımlar attık. Önümüzdeki dönemde ise faaliyet zararını öngörülebilir ve sınırlı tutacak stratejik adımlar atmayı planlıyoruz” dedi.

Polisan Holding, boya segmenti ile ilgili olarak ise Dinçerler; “İç piyasadaki talep daralmasına rağmen brüt karlılığını koruyan Polisan Kansai Boya, yüksek finansman maliyetleri ve enflasyon baskısı ile net zararımızın ana unsuru oldu. Enflasyonun ve faiz oranların düşüş trendine girmesi ile birlikte bu olumsuz etkilerin azalmasını bekliyoruz” diye belirtti.

Polisan Kimya’nın çevre dostu ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğinin de altını çizen Dinçerler “2024 yılında ürün gamımıza eklediğimiz yeni ürünler ile müşteri sektör dağılımını genişletmeye başladık. Bu inisiyatiflerimizin orta ve uzun vadede Polisan Kimya’nın rekabetçiliğini güçlendireceğine, karlılığını artıracağına inanıyoruz” dedi.