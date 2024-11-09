Polisan Holding'in 3. çeyrek finansal sonuçları açıklandı

Polisan Holding, 2024 yılının 9 ayında ise 4,5 milyar lira konsolide gelir kaydetti. Küresel ve bölgesel ekonomide zorlaşan şartlara rağmen Holding'in brüt kârı geçen yılın aynı dönemine göre paralel seyrederek 1,1 milyar lira oldu. FAVÖK 842 milyon lira olurken, FAVÖK marjı da 2,7 puanlık yükselişle yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Şirket Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, zorlu piyasa koşullarına rağmen yollarına devam ettiklerini ifade etti ve ekledi: "Polisan Yapıkim'in Adana fabrikasında 30 bin metrik ton kapasiteli polimer yatırımımızı temmuz ayında tamamladık. Bu yatırım ile kapasite artışı yanında nakliye, ara mamül maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, Poliport'un 5 bin 850 metreküp kapasiteye sahip olan 8. tank çiftliğinin yenileme ve modernizasyon yatırımını da tamamladık. Ayrıca, Poliport'un ek kapasite artış projesi için de fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılın son çeyreğinde de yurt içi ve dışındaki gelişmelere bağlı olarak önlemlerimizi almaya devam edeceğiz."