Polisan Kansai CEO’su Burak Ekmekçioğlu: Türkiye’nin dekoratif boyadaki ihtiyacını kapasitemiz karşılar
Polisan Kansai CEO’su Burak Ekmekçioğlu, GEBKİM’deki 142 bin metrekare arazi üzerine uluslararası standartlarda inşa edilen, EN 1090-2 belgesine sahip tesislerinde, 3 vardiyada 180 bin ton/yıl olmak üzere, yıllık 540 bin ton teorik kapasiteyle çalıştıklarını kaydetti.
Endüstri 4.0 seviyesinde, verimli ve yüksek kapasiteli tesislerinin 3 vardiya çalışması durumunda, herhangi bir yatırım yapmaksızın Türkiye’nin dekoratif boya ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduklarının altını çizen Ekmekçioğlu, “2023 yılında yeni teknoloji donanımlı junior GEBKİM tesisini açarak, solvent bazlı boya tesisi yatırımını tamamladık. Yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesi bulunan tesisimiz 2024’te tam kapasite ile çalışmaya başladı” dedi.
Türkiye’de endüstrileşmeye hizmet eden boya sektöründe en büyük payı yüzde 50 ile dekoratif segmentin aldığı bilgisini Burak Ekmekçioğlu, şirketlerinde de ağırlığı dekoratif boya grubunun oluşturduğunu anlattı. Ana faaliyet alanlarında inşaat ve yalıtım işlerinde kullanılan boyalar ve yardımcı ürünlerin bulunduğunu ileten Ekmekçioğlu, ayrıca deniz, mobilya ve endüstriyel alanlarında boya, vernik, astar, kaplama gibi ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştirdiklerini iletti.
Ticari ürünler grubunda ise hobi boyaları, inovatif sprey boyalar ve “Kendin Yap (DIY)” setlerle yer aldıklarını anlatan Burak Ekmekçioğlu, boyaların yanı sıra yardımcı ürünler ve yapı kimyasallarında geniş bir ürün gamına sahip olduklarını dile getirdi. Ekmekçioğlu, “5 bini aşkın ürün çeşidi ile dekoratif boya pazarında tüm fiyat segmentlerinde geniş ürün yelpazesine sahip bir markayız. Polisan Kansai Boya olarak bünyemizde 469 kişi istihdam ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.
“Zorlu bir yılda dahi Ar-Ge ve inovasyona odaklandık”
Boya sektörü açısından 2024 yılının zor bir dönem olarak hatırlanacağına işaret eden Burak Ekmekçioğlu, şirketlerinin söz konusu dönemde ürün geliştirme ve inovasyon alanındaki yatırımlarına devam ettiğini bildirdi. Ekmekçioğlu “2024 yılında da Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Bu kapsamda pazara sunduğumuz ‘X1 All’ ürünü, birçok yüzey kullanım avantajı ve yüksek performansıyla tüketicilerden yoğun ilgi gördü” ifadesini kullandı. 2025 yılının ikinci yarısına dair beklentilerini de paylaşan Ekmekçioğlu “Özellikle operasyonel verimliliğe odaklanarak, sektördeki konumumuzu korumaya ve daha da ileri taşımaya kararlıyız” diye konuştu.
Öte yandan şirketin iç pazar ağırlıklı çalıştığına işaret eden Burak Ekmekçioğlu, şunları kaydetti: “2000 yılında sektöre tanıttığımız Su Bazlı Mix Sistemi’ni, 2008'de Türkiye’nin ilk yeni nesil su bazlı Mix Sistemi olarak geliştirdik. Bugün itibarıyla 3 bin 800 satış noktamız, yeni nesil Mix renklendirme makineleri ve yüksek kapasiteli Modüla Sistemi ile entegre bir üretim yapısına sahip hale geldik. Bu sistem sayesinde satış noktalarımız, stok yapmadan 100 binin üzerinde renk seçeneğini yerinde ve hızlı şekilde sunabiliyor. Böylece yalnızca iç pazarın taleplerini hızlı ve etkin biçimde karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yerli üretim gücümüzü artırarak ithalata olan bağımlılığı da önemli ölçüde azaltıyoruz.”
“Tüketici beklentilerinde köklü değişim var”
Polisan Kansai CEO’su Burak Ekmekçioğlu, boya sektöründe tüketici beklentilerinin köklü bir dönüşüm geçirdiğine değinerek, yeni dönemde ürün tercihlerinin artık yalnızca görselliğe değil enerji verimliliği ve çevreye duyarlı faktörlere de dayandığını söyledi. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik odaklı ürünlerle öne çıktıklarını dile getiren Ekmekçioğlu, “Bu yıl çevresel etkileri minimize eden, ısı yalıtımı ve enerji verimliliğini destekleyen ürünler üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, ülkemizde yaşanan yangınlar nedeniyle yangının yayılma hızını azaltmaya yönelik, düşük alev yayılımı sertifikalı özel bir boyalar geliştirdik” dedi.