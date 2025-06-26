Polisan Kansai CEO’su Burak Ekmekçioğlu: Türkiye’nin dekoratif boyadaki ihtiyacını kapasitemiz karşılar

Endüstri 4.0 sevi­yesinde, verimli ve yüksek kapasiteli tesislerinin 3 vardiya çalışması duru­munda, herhangi bir yatırım yapmak­sızın Türkiye’nin dekoratif boya ihti­yacını karşılayabilecek potansiyelde olduklarının altını çizen Ekmekçioğ­lu, “2023 yılında yeni teknoloji dona­nımlı junior GEBKİM tesisini açarak, solvent bazlı boya tesisi yatırımını ta­mamladık. Yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesi bulunan tesisimiz 2024’te tam kapasite ile çalışmaya başladı” dedi.

Türkiye’de endüstrileşmeye hizmet eden boya sektöründe en büyük payı yüzde 50 ile dekoratif segmentin al­dığı bilgisini Burak Ekmekçioğlu, şir­ketlerinde de ağırlığı dekoratif boya grubunun oluşturduğunu anlattı. Ana faaliyet alanlarında inşaat ve yalıtım işlerinde kullanılan boyalar ve yar­dımcı ürünlerin bulunduğunu ileten Ekmekçioğlu, ayrıca deniz, mobilya ve endüstriyel alanlarında boya, vernik, astar, kaplama gibi ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştirdiklerini iletti.

Ticari ürünler grubunda ise hobi bo­yaları, inovatif sprey boyalar ve “Ken­din Yap (DIY)” setlerle yer aldıklarını anlatan Burak Ekmekçioğlu, boyala­rın yanı sıra yardımcı ürünler ve yapı kimyasallarında geniş bir ürün gamı­na sahip olduklarını dile getirdi. Ek­mekçioğlu, “5 bini aşkın ürün çeşidi ile dekoratif boya pazarında tüm fiyat segmentlerinde geniş ürün yelpazesi­ne sahip bir markayız. Polisan Kansai Boya olarak bünyemizde 469 kişi is­tihdam ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.

“Zorlu bir yılda dahi Ar-Ge ve inovasyona odaklandık”

Boya sektörü açısından 2024 yılının zor bir dönem olarak hatırlanacağına işaret eden Burak Ekmekçioğlu, şir­ketlerinin söz konusu dönemde ürün geliştirme ve inovasyon alanındaki yatırımlarına devam ettiğini bildirdi. Ekmekçioğlu “2024 yılında da Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Bu kapsam­da pazara sunduğumuz ‘X1 All’ ürü­nü, birçok yüzey kullanım avantajı ve yüksek performansıyla tüketicilerden yoğun ilgi gördü” ifadesini kullandı. 2025 yılının ikinci yarısına dair bek­lentilerini de paylaşan Ekmekçioğ­lu “Özellikle operasyonel verimliliğe odaklanarak, sektördeki konumumu­zu korumaya ve daha da ileri taşımaya kararlıyız” diye konuştu.

Öte yandan şirketin iç pazar ağır­lıklı çalıştığına işaret eden Burak Ek­mekçioğlu, şunları kaydetti: “2000 yılında sektöre tanıttığımız Su Bazlı Mix Sistemi’ni, 2008'de Türkiye’nin ilk yeni nesil su bazlı Mix Sistemi ola­rak geliştirdik. Bugün itibarıyla 3 bin 800 satış noktamız, yeni nesil Mix renklendirme makineleri ve yüksek kapasiteli Modüla Sistemi ile enteg­re bir üretim yapısına sahip hale gel­dik. Bu sistem sayesinde satış nokta­larımız, stok yapmadan 100 binin üze­rinde renk seçeneğini yerinde ve hızlı şekilde sunabiliyor. Böylece yalnızca iç pazarın taleplerini hızlı ve etkin bi­çimde karşılamakla kalmıyor, aynı za­manda yerli üretim gücümüzü artıra­rak ithalata olan bağımlılığı da önemli ölçüde azaltıyoruz.”

“Tüketici beklentilerinde köklü değişim var”

Polisan Kansai CEO’su Burak Ekmekçioğlu, boya sektöründe tüketici beklentilerinin köklü bir dönüşüm geçirdiğine değinerek, yeni dönemde ürün tercihlerinin artık yalnızca görselliğe değil enerji verimliliği ve çevreye duyarlı faktörlere de dayandığını söyledi. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik odaklı ürünlerle öne çıktıklarını dile getiren Ekmekçioğlu, “Bu yıl çevresel etkileri minimize eden, ısı yalıtımı ve enerji verimliliğini destekleyen ürünler üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, ülkemizde yaşanan yangınlar nedeniyle yangının yayılma hızını azaltmaya yönelik, düşük alev yayılımı sertifikalı özel bir boyalar geliştirdik” dedi.