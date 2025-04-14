Polisan Kansai yeni boyası X1 All'ı tanıttı

Polisan Kansai Boya, yeni ürünü X1 All yenileme boyasını tanıttı. 200 dereceye kadar ısıya dayanıklılığıyla öne çıkan X1 All, mutfak tezgâhlarında sıcak tencere ve çaydanlık gibi eşyaların doğrudan temasına karşı yüksek koruma sağlıyor.

Polisan Kansai Boya CEO’su E. Burak Ekmekçioğlu, “Yükselişi devam eden ‘kendin yap’ trendine uygun olarak geliştirdiğimiz X1 All ile farklı yüzeylerde dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler sunuyoruz. Üretimde verimliliğe ve katma değerli ürünlere odaklanıyoruz. Tüketiciler artık sadece renk değil; sağlık, kalite, sürdürülebilirlik ve işlevselliği önemsiyor” dedi.

Kullanıma hazır şekilde sunulan X1 All, yalnızca yüzeyin temiz bir bezle silinmesinin ardından uygulanabiliyor. Su bazlı, kokusuz, yarı mat yapıya sahip ürün; geniş renk seçeneğiyle dekoratif tercihlere hitap ediyor. Core-Shell teknolojisiyle üretilen bu boya, ilk katın ardından yalnızca 45 dakika bekleyerek ikinci katın uygulanabilmesine olanak tanıyor.

X1 All ile yalnızca duvarlar değil, dolaplar ve ev aksesuarları da yeniden şekillendirilebiliyor. Ahşap, metal ya da seramik yüzeylerde uygulanabilen ürün, çocuk temasına uygun EN71-3 standardına da sahip. Böylece oyuncaklar dahil birçok yüzeyde güvenle kullanılabiliyor.