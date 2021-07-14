Polisan Kimya, yeni reçine fabrikasıyla kapasitesini yüzde 30 artıracak

Osman KILIÇ

Polisan Kimya’nın mart ayında temelini attığı reçine fabrikası, 2022’nin Nisan ayında faaliyete geçecek. 5 milyon Euro’luk yatırım yapılacak yeni tesis ile birlikte formaldehit ve reçinelerinin 150 bin ton olan üretim kapasitesi yüzde 30 oranında artacak.

Fabrikanın endüstri 4.0 standartlarında ve farklı reaksiyon kabiliyetine sahip olacağını kaydeden Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil, “İnşaat ve ağaç işlemede kullanılan reçineler dışında otomotiv, döküm, matbaa gibi farklı özellikli reçineler geliştirecek” dedi. ‘Polisan Kimya, yıllık üretim kapasitesi 150.000 ton olan formaldehit ve reçineleri ürünlerinin Türkiye pazarından aldığı yüzde 40 oranındaki pay ile birinci sırada bulunuyor’ diyen Denizligil, Dilovası, Samsun ve Adana tesislerinde yıllık toplam üretim kapasitelerinin 130 bin ton olan yapı kimyasalları alanında ise yüzde 20 oranında pay ile pazardaki üç büyük şirketten biri konumunda olduğunu kaydetti.

450 milyon TL kimya organizasyonlarından Polisan Holding olarak, 2020 yılında 2,2 milyar TL’lik kombine gelire ulaşıldığını bildiren Denizligil, “Bunun yaklaşık 450 milyon TL’si, kimya üretimi yapan, Euro bazlı operasyonları olan Yunanistan’daki Polisan Hellas’tan ve de Polisan Maroc’tan kaynaklanıyor” dedi. Kombine gelirlerinin yüzde 10’unun ihracattan geldiğini aktaran Denizligil, “Türkiye’deki liman operasyonlarımızın gelirlerinin ABD doları bazlı olduğunu ve de Polisan Kimya’nın gelirlerinin yüzde 46’sını oluşturan formaldehit ve reçineleri ürün grubunda da, faturalamanın döviz bazlı gerçekleştirildiğini de vurgulamak isterim” diye konuştu.

Yeni ürün payı yüzde 17,5’e çıktı

Polisan Kimya olarak Ar-Ge yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getiren Selçuk Denizligil, “Polisan Kimya Ar-Ge merkezi tarafından bugüne kadar 30’un üzerinde proje yürütüldü, 1 ürünün patenti alındı. Hali hazırda 7’si TÜBİTAK-TEYDEB destekli olmak üzere toplamda 21 adet projemiz ise devam ediyor” dedi. Polisan Kimya’nın ArGe harcamalarının yıllar içerisinde arttığını aktaran Denizligil, “Bununla birlikte 2017 yılında yüzde 8,1 olan yeni ürünlerin toplam gelirler içindeki payı, 2020 yılında yüzde 17,5’e yükseldi” açıklamasında bulundu.