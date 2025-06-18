Polisan, Yunanistan’da üretimi durdurdu, satışı görüşüyor

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli kimya şirketlerinden Polisan’ın Yunanistan’daki fabrikası üretimi durdurma kararı aldı. 2013’te Yunanistan'da 10 milyon euroya aldığı PET tesisi ile yurtdışındaki ilk yatırımını yapan, ardından üretimini “Polisan Hellas” adıyla yürüten Türk devi, pazardaki daralma nedeniyle zor günler yaşıyor.

Polisan Holding, çalışanların bir kısmının iş akdini feshetti, üretimi ise durdurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada “Şirketimizce sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Yunanistan'da kurulu Polisan Hellas’ın faaliyeti devam ederken paylarının satışı amacıyla yapılan görüşmelerden bu aşamada netice alınamaması ancak stoktan satışların tamamlanması ve PET sektöründe süregelen talep daralmasının şirketimiz konsolide finansal tablolarına etkisi gözetilerek sınırlı sayıdaki Polisan Hellas personelinin iş akitlerinin sonlandırılmasına, üretim faaliyetlerinin durdurulmasına, borçluluğunun azaltılması için Şirket'imiz tarafından destek verilmeye devam edilmesine ve Polisan Hellas paylarının satışı için potansiyel Alıcılarla görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmiştir” denildi.

75 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor

Potansiyel alıcılarla görüşmelerin devam ettiğini ifade eden şirketin açıklamasında “Şirketimiz pazarlık gücünün etkilenmemesi ve yatırımcılarımız için yanıltıcı olmaması için bilginin açıklanması pay satışına ya da Polisan Hellas faaliyeti ile ilgili ayrıca bir karar alınıncaya kadar 05.08.2023 tarih, 2023/26 sayılı ve 12.03.2025 tarih, 2025/6 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile ertelenmiştir” denidi.

Yunanistan’ın liman şehri Volos’ta 75 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu 15 dönüm kapalı alana sahip olan Polisan Hellas fabrikasında meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniş kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) üretimi, granül ve preform şişe üretimi gerçekleşiyor. Tesiste 2023 yılı verilerine göre senelik üretim kapasitesi 84 bin tona ulaşmıştı.