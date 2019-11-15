Polonez’den 5 milyon euroluk yatırım

15 Kasım 2019

Polonez markasıyla 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Trakya Et, iki yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığı 5 milyon euroluk yatırım ile üretim tesislerine ilave hatlar ekleyecek. Çatalca’daki 5 bin metre karelik üretim tesisini yüzde 50 büyütme kararı alan Trakya Et, yıllık üretimini de 8 bin tondan 12 bin tona yükseltecek. İki yıl içerisinde yapılması planlanan yatırımlar içerisinde Ar-Ge çalışmalarının kapsamının da genişletilmesi yer alıyor. Fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin daha ileri taşınabilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde pilot tesis kurarak Ar-Ge çalışmalarına hız veren Polonez, bu tesis içerisinde görev alan 10 kişilik uzman ekibi ile yeni ürün çeşitleri geliştirmeye odaklanacak.

Tonajda yüzde 10, ciroda yüzde 20 büyüyecek

Tüketicilerin kaliteli ve lezzetli ürünlere ulaşabilmelerini her zaman ön planda tuttuklarını belirten Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy, “Bu yıl yüzde 20’nin üzerinde büyüme öngörüyoruz. 2020 yılında da en az %20 oranında büyüme hedefindeyiz. Tonajda ise en az %10 büyüyeceğiz. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yatırım yapmanız, Ar-Ge’nizi güçlendirmeniz gerekiyor. Geçen sene bu amaçla planladığımız yatırımları ertelemiştik. Bu yıl kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle dilimleme ve paketleme hat sayımızı artıracağız. Bu arada mevcut hatlardaki makinelerin revizyonlarına da devam edeceğiz. 2 yıl içerisinde tesisimize ek bir bina daha inşa edeceğiz. Bu bağlamda fizibilite çalışmalarına başladık. Bu yeni alanda yeni hatların devreye girmesi ile birlikte ciddi bir kapasite artışımız olacak. Yeni kurulan pilot tesisimizdeki Ar-Ge çalışmaları neticesinde perakende ve ev dışı tüketime uygun ürünlerimize yeni çeşitleri de eklemeyi planlıyoruz” dedi.

Bayi ağı da güçleniyor

Polonez, şarküteri et ürünleri sektöründe ilk üç marka arasında yer alıyor. 81 ilde tüketicilere ulaşan Polonez’in yeni planları arasında özellikle büyük şehirlerin dışındaki yerel zincirlerde çalışmalarına hız vermek bulunuyor. Birçok online alışveriş sitesinde de bulunan Polonez, gıda perakendesinin dijital kanalının da sıkı takipçisi konumunda.