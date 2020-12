Polonez'den ortaklık açıklaması

Takip Et

Polonez markasıyla faaliyet gösteren Trakya Et ve Süt Ürünleri ilk olarak DÜNYA'nın duyurduğu ortaklıkla ilgili bir açıklama yaptı.

Polonez İcra Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Boran Uzun tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Şarküteri et ürünleri sektöründe 30 yılı aşkın süredir Polonez markasıyla faaliyet gösteren firmamız Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. olarak büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Ürdünlü Siniora Food and Manufacturing PLC firması ile yaptığımız görüşmeler olumlu yönde sonuçlanmıştır. Yaptığımız anlaşma sonucu iki marka olarak güçlerimizi birleştirme kararı aldığımızı belirtmek isteriz.

Polonez olarak son yıllarda yaptığımız Ar-Ge ve üretim yatırımlarıyla birlikte dikkat çeken başarılı çalışmalarımız, gösterdiğimiz büyüme ve hızlı gelişim, yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmiştir. Markamızın sürdürülebilir büyümesi adına, hem sektörümüz hem de ülke ekonomimize katma değer sağlayacak bu yatırım kararını almış bulunmaktayız."

Ortaklık anlaşması, gerekli resmi kurumların onaylarının ve diğer alışılmış kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanmasını bekleniyor.

Siniora Gıda ve İmalat PLC Hakkında:

Siniora Gıda ve İmalat PLC; et ve şarküteri ürünleri üreten çok uluslu bir gıda endüstrisi şirketidir. Ürdün menşeli şirket; Ortadoğu coğrafyasına lider pozisyonda hizmet vermektedir. Şirketin Ürdün ve Filistin’de üretim fabrikaları bulunmakta ve Ürdün borsasında hisseleri işlem görmektedir.

Polonez Hakkında:

Gürel Akkaş ve Veysel Akkaş tarafından kurulan Trakya Et ve Süt Ürünleri A.Ş. bünyesinde 1986 yılından bu yana faaliyet gösteren Polonez, işlenmiş et ürünleri alanında hijyenik, kaliteli ve lezzetli ürünleriyle öne çıkan bir markadır. İstanbul'da 5 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Polonez, 10 bin tona yakın yıllık işleme kapasitesi ile tüketicisine ihtiyaçlarını ve sağlığını gözeterek geniş bir ürün gamı sunmaktadır.