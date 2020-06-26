Polsan, maskede seri üretime başladı

26 Haziran 2020

Mehmet Nabi BATUK-MERSİN

Mersin’de 1981 yılında kurularak çay, mobilya ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Polsan AŞ, Polmask ve Kavmask marka isimleri ile maske sektörüne girdi. Fizibilite ve Ar-Ge çalışmalarını 3 ayda tamamladıklarını söyleyen Polsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polat, "Avrupa’ya ihracat yapmak için gerekli olan N14683 2019 CE ve N980 2008 CE belgelerini almak için Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş Belçika’dan bir firmaya 250 adet numune gönderdik. Burada yapılacak geçirgenlik oranı testleri çok önemliydi. Bizim maskelerimiz üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde yüzde 99.2 geçirmezlik sonucu alarak belge almaya hak kazandık ve 2 adet CE belgesini kurumumuza kazandırdık" dedi.

2 farklı maske tipinde üretim gerçekleştiren şirket, günlük 250 bin, aylık ise 5.5 milyon adet kapasite ile seri üretime başladı. Ahmet Polat, bulaşı risklerine karşı ürünlerini özel antibakteriyel kâğıtlarla tekli, 5’li 10’lu ve 50’li olarak paketleyerek piyasaya sunduklarını bildirdi.

İç piyasanın ihtiyacına göre 3 katlı, telli ve lastikli toz maske üretimi yaptıklarını söyleyen Polat, “Ürünlerimiz hazırlanıp paketlendikten sonra özel olarak hazırlanan steril odamızda 8 saat boyunca bekletiliyor ve ultraviyole ışınları ile sterilize ederek sevkiyata sunuluyor” şeklinde konuştu.

Üretim ve ihracat için gerekli tüm belgeler alındı

Firma olarak kısa süre içerisinde üretim ve ihracat için gerekli tüm standartları sağlayarak 4 belge almaya hak kazandıklarını belirten Ahmet Polat, “Yüzde 99,2 başarı oranı ile CE N14683 2019 ve CE N980 2008 isimli 2 adet CE belgesi aldık. Ayrıca İSO 9001 2015, ISO 14001 2015 belgelerine sahibiz. Firma bünyemizde çalışan personelimizin de meslek içi eğitimlerine önem veriyoruz” dedi.

Almanya ve Fransa’dan ilk siparişler geldi

Devletin sağlayacağı destekler doğrultusunda ihracat yapmayı hedefl ediklerini ve Almanya ve Fransa’dan ilk siparişlerini aldıklarını belirten Polat, “Önümüzdeki süreçte iç piyasanın ihtiyaçlarını göz önünde tutarak Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapmak istiyoruz” dedi. İç pazardaki dağıtım ağlarını güçlendirmek ve tüketiciye direkt olarak ulaşmak içinde e-ticaret altyapısı yatırımı yaptıklarını ifade eden Polat, “Kurduğumuz web sitesi üzerinden isteyen herkese fabrikamızdan kargo aracılığıyla direkt maskeleri ulaştırıyoruz” diye konuştu.