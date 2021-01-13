Polyteks Ar-Ge Müdürü Ünal: Polyester iplikte ithalatı en aza indirmek için çalışıyoruz

BURSA - 35 yıldır sentetik iplik sektöründe yer alan Polyteks, 40 bin metrekarelik alana kurulu tesislerinde 600 çalışanı ile yıllık 36 bin ton POY, renkli ve ekru FDY, tekstüre, hava tekstüre, gipe ve bükümlü iplik üretimi yapıyor. Taşdelen Group bünyesindeki Taşdelen Tekstil A.Ş.ve Sintaş Büküm Boya A.Ş ile birlikte sentetik iplik üretimi ile bobin boyama yapan aynı zamanda dokuma üniteleri olan Polyteks, fonksiyonel özelliği ön planda olan nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanmış durumda. “Sürdürülebilirlik” anlayışı doğrultusunda fonksiyonel özellik kazandırılmış iplikleri başta Avrupa olmak üzere 4 kıtada toplamda 33 ülkeye ihraç eden Polyteks, pazarda Ar-Ge’sinde geliştirerek ticarileştirdiği POLY-easy, POLY-eco, POLY-UV-Resist, POLY-safe ve POLY-melt markalarıyla da yer alıyor. “İnovatif yeni ürünler geliştirmek Polyteks için her zaman şirket hedeflerinin en başında gelmiştir.” diyen Polyteks Ar-Ge Müdürü Seda Ünal, bugün üretilen ipliklerin ev tekstili, brode, giyim, halı, otomotiv, konfeksiyon, inşaat sektörü, savunma sanayii gibi sektörler için üretilen ve talep gören fonksiyonel kumaşlarda kullanıldığına işaret etti.

İthalatı en aza indirmek için çalışıyor

Fonksiyonel iplikler ile sektörün ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirten Seda Ünal, “Müşteri isteklerini en iyi, kaliteli ve zamanında karşılamayı hedeflerken; yeni trendleri takip ederek doğa dostu, temiz üretim anlayışı çerçevesinde fonksiyonel iplikleri geri dönüştürülmüş hammadde ile üretmek; multifonksiyonel özellikleri bünyesinde barındıran sürdürülebilir iplikler yaratmak ve bu alanda projeler yapmak öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için gerek yurtiçi gerekse yurtdışında düzenlenmiş sektörel fuarlar, kongreler, bilimsel etkinlikler gibi geliştirici, insan ufkunu açan ve sektörün nabzını tutmayı sağlayan faaliyetlere katılıyoruz. Ayrıca ülkenin fonksiyonel polyester ihtiyacında yurtdışına olan bağımlılığı en aza indirmek ve yerli üretime, daha az maliyetle kaliteli ürünün temin edilmesi için projeler geliştirmekte ve müşteriler ile buluşturmaktayız” dedi.

Farklı malzemelerle ilgili geliştirmeler yapılıyor

Sektörün en büyük kumaş üreticilerinin iplik tedarikçisi olarak özellikle pandemi döneminde öne çıktıklarını belirten Ünal; bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili, üstün yıkama dayanımına sahip antimikrobiyal /antiviral iplikleri POLY-safe® markası altında kullanıma sunduklarını hatırlattı. Seda Ünal, POLY-safe’in içeriğindeki gümüş ajanların mikro organizmaların dış kısımları ile etkileşime girerek, üreme sürecini bozduğunu ve bu sayede bakteri ve virüslerin gelişmesini ve çoğalmasını engellediğini ifade eden Ünal, POLY-safe markalı antimikrobiyal/antiviral ipliklerin yüksek yıkama dayanımı ile ön plana çıktığını anlattı. Polyester iplik üretiminin yanı sıra masterbatch üretimine de başladıklarını dile getiren Ünal, “Bununla birlikte son dönemde hafif ama oldukça dayanıklı kompozit malzemeler ile ilgili çalışmaların üzerinde duruyoruz. Bu proje ile sadece tekstil sektörüne yönelik imalatlar değil havacılık, otomotiv gibi farklı sektörlerle iç içe ilerlemek de hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

Geliştirilen projeler patentleniyor

Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri özellikli ipliklerin patent başvurularını da yaptıklarını kaydeden Ünal, “Düşük Erime Sıcaklığına Sahip, UV Dayanımlı Renkli Bikomponent İplik ve İpliğin Üretim Yöntemi” konulu patentin kabul edildiğini aktardı. Seda Ünal, ayrıca “Konfor Özellikleri Arttırılmış Güç Tutuşur Antistatik ESD Kumaş” ile “Zeolit İçeren Fonksiyonel içeren Polyester İplik ve İplik Üretimi” konularında da geçen yıl patent başvurusu yapıldığını bildirdi. Ünal, “Ar-Ge ekibinin rehberliğinde teknolojiye yapılan akıllı yatırımlarla ve yıllar içinde biriken bilgi birikimi ve deneyimli ekibi ile firmamız yenilikçi ruhunu ortaya koymaya devam ediyor. Polyteks olarak yıl içerisinde yeni geliştirmiş olduğumuz ürünlerimiz ile ilgili ticarileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik bilinci ile yola çıkarak geliştirdiğimiz ve birden fazla fonksiyonelliği bir araya getirmeyi hedefleyen, yenilikçi, sektörde var olanı geliştiren ya da olmayanı yapmaya çalıştığımız projeler sonucunda ortaya çıkan markalarımız bulunuyor. Bu çalışmalar neticesinde Ar-Ge Merkezi olarak Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nde ödüle layık görüldük. Ayrıca Techxtile Start-Up Challenge 2020 kapsamında da ‘Kurumsal Girişimcilik’ kategorisinde ‘Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske Projesi’ ile birincilik ödülünün sahibi olduk” değerlendirmesini yaptı.