Popüler e-ticaret altyapısı, artık İYS ile tam entegre

Öte yandan Statista verilerine göre, dünya çapında %10'u aşkın pazar payıyla faaliyet gösteren Shopify e-ticaret altyapısını ve küresel e-posta sağlayıcıları kullanan e-ticaret şirketleri, ileti izinlerini belirlenen 3 günlük yasal süre içinde İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) sistematik aktaramadıkları için izinsiz ileti gönderme problemiyle karşı karşıya kaldı. E-ticaret şirketlerine proje, denetim ve raporlama gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunan Matevise Danışmanlık, geliştirdiği İYS Shopify Entegrasyonu çözümüyle bu problemi ortadan kaldırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Matevise Danışmanlık Kurucu Ortakları Bensu Sayınay ve Gökcan Çakar, “İYS x Shopify Entegrasyon Uygulaması, Shopify altyapısı kullanan ve küresel e-posta sağlayıcılarıyla çalışan markaların, ileti izinlerinin yasal sürelerde aktarılmasını otomatikleştiriyor. Uygulama sayesinde Shopify e-ticaret altyapısını kullanan şirketler, ceza risklerini en az seviye indirmeyi hedefliyor.” dediler.

2022’de 371 milyon TL ceza kesildi

E-ticaret şirketleri tarafından gönderilen ticari iletiler, Ticaret Bakanlığı tarafından, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı kurallara tabi tutuldu. Bu kapsamda alıcının onayı olmadan iletilerin gönderilemeyeceği, izin dahilinde gönderilen iletilerde alıcıya ret imkanı sağlanması gerektiği belirtilirken, 3 iş günü içinde sisteme beyan edilmeyen ileti izinlerinin de geçersiz sayılacağı kaydedildi. Öte yandan 2022 verileri, vatandaşların Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (TİSS) üzerinden gerçekleştirdiği 791 bini aşkın şikayet sonucu, e-ticaret şirketlerine 371 milyon TL'yi aşkın idari para cezası uygulandığını gösterdi.

Teknik yetersizliklerin Shopify altyapısını kullanan işletmeleri ceza risklerine açık hale getirdiğini belirten Bensu Sayınay, “Matevise İYS x Shopify Entegrasyonu, İYS ve Shopify arasındaki iletişimi tam otomatik ve çift yönlü hale getiriyor. Uygulama, işletmelerin müşteri ticari ileti izin ve tercihlerini dinamik bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Günlük olarak gerçekleştirilen bu işlem sayesinde markalar SMS, e-posta gibi pazarlama kanallarını aktif olarak kullanırken, diğer yandan da müşteri memnuniyetini ve güvenini güçlendiriyor. Ayrıca olası cezalardan da kaçınmış oluyor” diye konuştu.

“Aynı gün içinde kullanılabiliyor”

E-ticaret markalarıyla uzun süredir birlikte çalıştıklarını ve ihtiyaçlarını bildiklerini belirten Gökcan Çakar, “Pazarlama kanallarını kullanmak önemli, ancak müşteri verisini ve rızasını almak da bir o kadar kritik. Bu kapsamda müşteri tercihlerini İleti Yönetim Sistemi’ne zamanında aktaramadığı için yönetmeliğe aykırı hareket eden pek çok şirket olduğunu fark ettik. Geliştirdiğimiz İYS Shopify entegrasyonu kurulum işlemi, aynı gün içinde tüm testleriyle ekibimiz tarafından tamamlanıyor. Bu sayede Türkiye’de Shopify kullanan markalar pazarlama iletişimlerini faaliyetlerini mevzuata uygun ve müşteri odaklı bir biçimde sürdürebiliyor. Reflect Studio, Shopi go, Godiva gibi, e-ticaret sektörünün önde gelen markaları, Matevise İYS Shopify Entegrasyonu çözümünü tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

“E-ticaret şirketlerinin dijital yol arkadaşıyız”

E-ticaret proje danışmanlığı, 360 derece e-ticaret operasyonu denetleme, e-ticaret büyüme danışmanlığı gibi hizmetlerle Türkiye'de ve dünyada sektöründe lider markalara e-ticaret odağında stratejik danışmanlık hizmetleri sunduklarını vurgulayan Matevise Danışmanlık Kurucu Ortağı Bensu Sayınay, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Matevise olarak kendimizi e-ticaret şirketlerinin dijital yol arkadaşı olarak konumlandırıyoruz. Mevzuata uygun, kullanıcı deneyimini önceleyen, kârlılıktan taviz vermeyen bir büyüme yolculuğu için e-ticaret şirketlerine danışmanlık ve rehberlik sunmayı sürdüreceğiz.”