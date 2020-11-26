Porland’da yönetimde de üretimde de söz kadınların!

Kendilerini kadın dostu bir şirket olarak konumlandırdıklarını söyleyen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu , “Yönetim Kurulumuzun yüzde 33’ü kadınlardan oluşuyor. Beyaz yaka kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 60’a ulaşırken, Bilecik’teki üretim tesisimizdeki kadın çalışanlarımızın oranı ise yüzde 48” diyerek hedeflerinin bu oranları daha da artırmak olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye’nin lider porselen üreticisi Porland, kadın istihdamını ve kadınların işgücüne katılımını artırmak için kadınlara daha fazla kariyer ve iş fırsatı sunuyor. Yüzde 60’a varan beyaz yaka kadın çalışan oranıyla sektöre öncülük eden şirketin yönetim kurulunun yüzde 33’ünü, üretiminin ise neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor.

Dökümhaneden yönetime, porselenin her aşamasında kadınlar var

Merkez ofisleri ve yönetim kadrolarının yanı sıra fabrikalarında dökümhane, sırlama, torna şekillendirme gibi birimlerde de kadın çalışanlarının daha fazla olduğunu söyleyen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Kendimizi kadın dostu olarak tanımlayan ve bununla gurur duyan bir şirketiz. Kadınların yaratıcı, detaycı yapısı ve verimlilik odaklı olmaları iş süreçlerimizin iyileşmesine katkı sağladığı gibi kadın çalışanlarımızın fazla olması kadınların daha fazla işgücüne katılımıyla birlikte genel istihdama da fayda sunuyor. Çocukları 3-7 yaş aralığında olan kadınlara kısmi zamanlı çalışma olanağı sunan yasanın üzerine 7 yaşından büyük çocuğu olan kadın çalışanlarımıza da kısmi süreli çalışma seçeneği sunarak kadınların işgücüne katılımını artırmayı hedefledik. Hedefimiz, Porland bünyesine dahil edebildiğimiz kadar çok kadın çalışan dahil etmek. Yönetici pozisyonlarında daha fazla kadına olanak sunarak bu konuda sektörümüzdeki liderliğimizi de sürdürmek istiyoruz.” diye konuştu.

Kadınlar porselene ayrı bir değer katıyor

Porselenin, doğası gereği yaratım süreci hiç bitmeyen bir sektör olduğunun altını çizen Pamukçu, “Özgün tasarımlarımızın altında kadın çalışanlarımızın imzası var. Kadınların ayrıntılı bakış açıları, detaycılıkları ve planlama güçlerinin getirdiği avantajları işlerine yansıtabileme becerileri, Porland’a büyük bir değer katıyor ve yenilikçi ürünlerimiz için de ilham veriyor.” dedi.