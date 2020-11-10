Porland'dan 20 milyon Euro yatırım

10 Kasım 2020

Osman KILIÇ

Porselen üreticisi Porland bu yıl yeni makine parkından inovasyona, toplam 20 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdi. İnovasyon alanına sürekli olarak yatırım yaptıklarının altını çizen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “2017 yılında sektörün ilk akredite Ar-Ge merkezini hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk renkli porselen üretiminin ve Türkiye’de ve dünyada ilk ve tek özel reçeteli Aluminalı (Alumilite) porselen üretiminin altında da Porland imzası var” dedi. E-ticaret sitelerini güçlendirmek için altyapı yatırımları yaptıklarını söyleyen Pamukçu, “Gldbal pazarda konumumuzu güçlendirmek en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda yurtdışına yönelik e-ticaret kanalımızı da çok yakında devreye alacağız. Gelen taleplere hızlı yanıt verebilmek için Bilecik’teki üretim tesisimize yaklaşık 20 bin metrekarelik ek yeni depo yatırımı da yaptık” diye konuştu. Ayrıca ‘Superior Bone Porselen’ markası ile Bone China üretimine de başladıklarını kaydeden Pamukçu, bu üretime özel yeni makine parkı yatırımı yaptıklarını kaydetti. Dijital desen ve baskı teknolojisi yatırımları kapsamında Bilecik’teki yerleşkelerinde yeni makine alanları tesis ettiklerini bildiren Pamukçu, “Özel reçeteli premium ürünlerimizin üretim teknolojisine yaptığımız yatırımlarla birlikte toplam tutarımız 20 milyon Euro’yu buldu” diye konuştu.

İhracatın cirodaki payı yüzde 60’lar seviyesinde

Ürettikleri ürünlerin yüzde 65’ini 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Pamukçu, “2019 yılında toplam ciromuzun yüzde 40’ını ihracattan sağladık. Bugün ise bu pay ortalama yüzde 60 seviyelerinde” şeklinde konuştu. Pamukçu, “Sadece İngiltere pazarında gastronomi alanında yüzde 8’lik bir pazar payına sahibiz. Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Rusya, ABD ve Afrika en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Avustralya ve Afrika da radarımızda olan pazarlar arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Porland’ın Türkiye genelinde 32 mağazası ve 200’ü aşkın bayisi bulunuyor. 1600’den fazla kişiye istihdam sağladıklarının altını çizen Pamukçu, pandemi sürecinin alışkanlıkların değişmesi anlamında da itici bir güç olduğunu kaydederek, “Online satış kanalımız pandemi sürecinde satışlarını yaklaşık 5 katına çıkardı” bilgisini de verdi.