Porsche Çin'de araç üretmeyecek

Porsche, geçen yılın sonunda Asya'daki talep artışını karşılamaya yetecek kadar araç sevkiyatında zorlanmasına rağmen, en büyük ve en kârlı pazarı olan Çin'de bir fabrika inşa etmeyeceğini açıkladı.

CEO Oliver Blume Financial Times'a verdiği demeçte, "Üretimi Çin’e taşımak hiç mantıklı değil" dedi.

Blume’un tavrı, çoğu zaman ortak girişimler aracılığıyla yerel olarak Çin pazarı için giderek daha fazla otomobil üreten Audi, BMW ve Mercedes gibi diğer Alman markaları ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl Daimler patronu Ola Kallenius, Stuttgart merkezli şirketin artık işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu Almanya'daki üretimini artırmayacağını ve bunun yerine Çin'e yatırım yapacağını açıklamıştı.

Ancak Porsche'nin ana şirketi Volkswagen'in yönetim kurulunda da yer alan Blume, "Made in Germany" markasının şirket için daha yüksek maliyetlere değer olduğunu söyledi ve ekledi, "Bayilerimizden ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler de bu yönde."

VW Group'un yıllık kârının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan Porsche, giderek Çin'e bağımlı hale geliyor.

Bernstein analisti Arndt Ellinghorst, "Porsche'nin dünya çapında 100 binden az satış yaptığı zaman sadece 10 yıl önceydi, şimdi yalnızca Çin'de yaklaşık 90 bin satıyor" dedi.

Porsche satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan Çin, COVID-19 salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılında şirketin büyüme kaydettiği tek büyük pazar oldu.