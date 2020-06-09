Porsche'nin yeni nesil su pompasını Kırpart üretecek

09 Haziran 2020

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Motor komponentleri üretiminde OEM tedarikçisi olan Kırpart, 2016’da katıldığı Turquality programı ve 2017’de kurduğu Ar-Ge Merkezi çalışmalarını müşteri portföyünü çeşitlendirerek güçlendiriyor. Kırpart, Porsche’nin 2022 yılında devreye girecek olan yeni tip motorlarının en önemli soğutma komponentlerden biri olan su pompası üretecek.

Termostat, su ve yağ pompası gibi motor soğutma sistem komponentleri tasarım, geliştirme ve imalatında ihtisaslaşan Kırpart; 1978’den bu yana termo-wax teknolojisi know-how’ına sahip. 1998 yılında Kıraça Grubu’na katılan Kırpart; otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor. Kırpart, yenilikçi motor komponentlerini global araç ve motor üreticilerine satıyor. Ürünlerinde kendi patentlerini ve know-how’ını kullandıklarını söyleyen Kırpart Genel Müdürü Şahin Saylık, gelinen son noktada VW grubu içerisinde yeni bir ürün grubuyla da portföyde yer aldıklarını belirtti. Saylık, “Tüm yaşamın yeniden şekillendiği bugünlerde, oldukça uzun ve zorlu bir ön proje sürecininin ardından dünya devi rakiplerimizi geride bırakarak, Porsche’nin yeni nesil motorlarının su pompası projesine dahil olduk. VW grubunun markalarından olan Porsche; 2022 yılında devreye girecek olan yeni tip motorlarının en önemli soğutma bileşenlerinden biri olan su pompası için, Kırpart’ı geçtiğimiz günlerde tedarikçi olarak projeye dahil etti” dedi.

“Planlamalar kısa vadeli yapılmaya başlandı”

COVID-19 süreci ile yaşanan en büyük değişikliğin orta ve uzun vadeli sektör planlarının yerine kısa vadeli planlamaların önem taşıması olduğunu belirten Saylık, “Bu planlama esnekliği yeniden kazanması, üretimde ve pazarlamada dinamik ve çoklu aksiyonların gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. Bir ürüne, bir sektöre veya bir pazara bağlı kalmanın yüksek riskler barındırıyor. Dolayısıyla global ve geniş yelpazede planlama yapmamız şart. Bu kapsamda çeşitlilik, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları, yüksek teknolojili ürünlere olan ihtiyaç ve imal edilen ürünlerdeki katma değer oranının artırılması, tüm tedarik sanayinin yeni odak noktası olarak görünüyor” şeklinde konuştu.