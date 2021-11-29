Portekiz medyasından THY iddiası

Portekiz'de yayınlanan Negocios gazetesinin haberine göre Türk Hava Yolları, Portekiz hava yolu şirketi TAP'tan hissse almakla ilgileniyor.

Habere göre THY, TAP'a 1,9 milyar euro civarında bir bedel ödemeye istekli ve şirket hakkında bilgi topluyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre THY'nin TAP'ı satın almak için Portekiz hükümetine resmi bir başvuru henüz yapılmadı ve THY'nin TAP'ın tamamını satın almasına itiraz edilmesi büyük olasılık.