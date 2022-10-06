Posco Assan’da ‘Kıdem Ödülleri’ verildi

Posco Assan’da 5’inci ve 10’uncu yılını dolduran çalışanlar için Bolu Abant’ta ‘Kıdem Ödülleri’ töreni düzenlendi. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinliğe şirketin üst yönetimi ve tüm çalışanları katıldı. 5. ve 10. yılını dolduran 32 Posco Assan çalışanına CEO Don Ho Bahn ve CAO Ufuk Özdemir tarafından plaketleri ile kıdem yılına bağlı olarak hediyeleri takdim edildi.

Tören de konuşan Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn, “Posco Assan olarak tüm hızımızla üretmeye, büyümeye, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarıyı da çalışma arkadaşlarımız sayesinde elde ediyoruz. Posco Assan ailesinin birer parçası olan değerli çalışma arkadaşlarıma bu vesile ile ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Posco Assan çatısı altında uzun yıllar mutlu ve güvenli bir şekilde çalışmayı temenni ediyoruz.” dedi.

Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir ise, “Bu özel günde, yıllardır bizlerle birlikte olan tam 32 çalışma arkadaşımıza plaketlerini takdim ettik. Kurulduğumuz günden beri ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu katkıda tüm çalışanlarımızın büyük emekleri var. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor ve nice başarılarda beraber olmayı ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.