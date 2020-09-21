"Postmodern teknik toptancılık ile yüzlerce KOBİ koruma altında"

21 Eylül 2020

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, salt ürün odaklı toptancılığı, postmodern teknik toptancılık anlayışı ile değiştirerek yurt genelinde bin 400’e yakın bayisine mühendislik, pazarlama ve eğitim desteği sağladıklarına dikkat çekti.

“Postmodern Teknik Toptancılık” anlayışı ile bayilerin faaliyet alanlarının genişleyip iş hacimlerinin attığını belirten Eray, yanı sıra bayilerini dijital dönüşüme de entegre ettiklerini ve bu süreçte yüzlerce KOBİ’nin varlığını sürdürmesini sağladıklarını vurguladı.

“Bizim yolumuz başka” anlayışından hareket ettiklerini ve olaya sadece ticari olarak yaklaşmadıklarını dile getiren Eray, “ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi olarak klasik toptancılık anlayışını değiştiriyoruz. Türkiye geneline yayılmış bin 400’e yakın bayimize kombi, radyatör, yoğuşmalı kazan, VRF/klima, yerden ısıtma, güneş enerjisi sistemleri ve ısı pompası gibi teknik alt yapı gerektiren ürün gruplarını sunuyoruz. Bununla birlikte tüm bayilerimize ürünler ve uygulamalar hakkında eğitimler veriyoruz. En önemlisi de onlara tam teşekküllü mühendislik desteği sunuyoruz. Ayrıca hepsine pazarlama desteği de sağlıyoruz. Bu bahsettiğim destekleri sağlamak adına firmamız bünyesinde, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Departmanı, Teknik Hizmetler Departmanı, Verimli Enerji Çözümleri Departmanı ve Isı Pompası Global’i oluşturduk. Böylece bayilerimiz de müşterilerine daha kapsamlı hizmet sunarak büyük hacimli işlere imza atabiliyor ve cirolarını yükseltebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler yeni teknolojilere entegre ediliyor

Postmodern teknik toptancılık sistemiyle bayilerin ürün ve sektör hakkında eğitilerek geleceğin teknolojilerine ve sürdürülebilir iş modeline hazırlandığını söyleyen İlgin Eray, KOBİ’lerin ayakta kalması için bu dönüşümün şart olduğunu aktardı.

Bayilerini sadece ürün satan bir firma olmaktan çıkarıp onları mühendislik hizmetleri sunan şirketlere dönüştürdüklerini kaydeden Eray, "Mühendislik ve pazarlama desteği eksikliği sebebiyle sadece belirli konular üzerinde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan KOBİ’leri güçlendiriyoruz. Ayrıca hepsini ortak bir yazılımda topluyoruz. Bu yazılım ile anlık olarak istedikleri ürün hakkında teknik bilgiye ulaşabiliyorlar. Dijitalleşme süreçlerini de başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Böylece kendi geleceklerini de garanti altına almış oluyorlar.” dedi.

"Kombilerin yerini güneş enerjisi sistemleri alacak"

Dünyanın geleceğinde artık geleneksel iklimlendirme sistemlerinin olmadığına dikkat çeken İlgin ERAY, şunları söyledi: “Artık dünyanın ve Türkiye’nin geleceğinde Isı Pompası ve Güneş Enerji Sistemleri var. Senede 1 milyon adet kombinin satıldığı bir bölgede bu geçiş çok hızlı olmayacak. Bir anda kombi satış adetleri düşüp alternatif sistemlere geçilmeyecek. Bir devrim değil süreç içerisinde evrim şeklinde olacak. Bugünden itibaren yüzümüzü güneş enerjisine, ısı pompasına ve teknik alt yapı gerektiren tabiri caizse uygulamayı yapanın da para kazandığı ve herkesin de yapamadığı işlere çevirmek zorundayız. İşte tam bu noktada ISOMER’in en büyük farkı olan ve Türkiye’de başka hiçbir toptancıda olmayan teknik alt yapısı ve Know-How’ı devreye giriyor. Biz bayilerimize 20 yıllık tecrübe ve birikimimizi açarak fark yaratmayı hedefliyoruz. Yani aslında malzeme değil hizmet satıyoruz. Bayimiz olan herkese bu imkanlardan yararlanma fırsatı sunuyoruz.”