PPF ve Sabancı 'Temsa' için masada

17 Şubat 2020

Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Yapılan açıklamada, detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işleminin gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.