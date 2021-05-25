Pradera Lateral, The Trafford Centre'ı portföyüne kattı

Yaklaşık 175 bin metrekare brüt kiralanabilir alanıyla İngilter'de alan bakımından bölgesel en büyük üçünücü alışveriş merkezi konumunda bulunan The Trafford Centre, Pradera Lateral’i varlık yöneticisi olarak görevlendirdi.

Selfridges, John Lewis ve Marks & Spencer gibi markaların ve yaklaşık 200 diğer mağazanın yer aldığı alışveriş merkezi, Metrolink toplu taşıma ağına tamamen entegre durumda ve 11 bin 500 araçlık park yeri bulunuyor. İngiltere nüfusunun yüzde 10’u, alışveriş merkezine sadece 45 dakikalık sürüş mesafesinde.

Konuya ilişkin açıklama yapan Trafford Centre Group (UK) Limited Yöneticisi Fraser Pearce, “Pradera Lateral’i The Trafford Centre’nin varlık yöneticisi olarak görevlendirmemiz, Kuzeybatı İngiltere’nin önde gelen perakende ve eğlence destinasyonu olması için atılan önemli bir adım.” dedi.

Pradera Lateral Yönetim Kurulu Başkanı Colin Campbell ise, “CPP Investments ile birlikte The Trafford Centre’nin varlık yöneticisi olarak seçilmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Yeniden açılış ile markalara destek sağlayarak ve müşterilerimizi bu son derece popüler perakende ve eğlence destinasyonuna geri döndürerek The Trafford Centre için başarılı bir gelecek tasarlamak ve sunmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

3,5 milyar euronun üzerinde gayrimenkul portföyü yönetiyor

Pradera Lateral, diğer grup şirketleri ile birlikte halihazırda 3,5 milyar euronun üzerinde bir perakende gayrimenkul portföyünü yönetiyor. Bu portföyün içinde Chongqing, Şanghay, İstanbul ve Torino gibi şehirlerde yer alan büyük alışveriş merkezleri dahil olmak üzere 58 varlık yer alıyor. İngiltere’de 35 kişilik ekibi bulunan Pradera Lateral’in şirket merkezi Londra’da bulunuyor ve ayrıca Harrogate ve Manchester’da da ofisleri yer alıyor. Harrogate ve Manchester ofislerinin, kısa bir süre içerisinde The Trafford Centre’da yeni bir ofis olarak bir araya getirilmesi bekleniyor.