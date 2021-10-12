Ortakları arasında Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Emiroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Emiroğlu, Atsina SA, Işıl Oytaç ve Engin Oytaç’ın yer aldığı PratikDepo, yeni hizmet noktalarıyla Anadolu’ya açılıyor.

Şuanda 29 bin metreküplük depolama alanında yaklaşık 13 bin kişiye hizmet veren PratikDepo, İstanbul, İzmir ve Ankara’da aktif şekilde yürüttüğü profesyonel eşya depolama hizmetini Antalya, Bursa, Eskişehir ve Muğla’ya da taşımayı hedefliyor.

PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, yüzde 96 gibi yüksek bir müşteri memnuniyetine sahip olduklarını, 2022 sonuna kadar müşteri sayısında yüzde 20’lik bir artış yakalamayı hedeflediklerini açıkladı.

“Evler küçüldü, fazla eşyalar depolara taşındı”

2021 yılında özellikle büyük şehirlerde yüzde 50’lere varan kira artışlarının yaşandığını belirten Okan Artemiz, bunun da eksiyle evini küçültme arayışına girenlerin oranında ciddi bir yükseliş yaşandığına dikkat çekti. Metrekare ve oda sayısı arttıkça kira fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere gelebildiğine işaret eden Artemiz, “Durum böyle olunca, özellikle son yıllarda daha küçük alanlar tercih edilmeye başlandı. Öte yandan aile yadigârı eşyalarımızdan, hobi malzemelerimizden, kitaplarımızdan, çocuğumuzun fazla eşyalarından vazgeçme ve elden çıkarma lüksüne de sahip değiliz. Bu ve benzeri ihtiyaçlar sebebiyle, yaşam alanlarımızda her zaman artı bir odaya ihtiyaç duyuyoruz. Tabii kiraların bu denli yüksek olduğu bir ortamda, İstanbul gibi bir şehirde fazladan bir oda aylık ortalama 1.250 TL - 7.500 TL arasında ek kira maliyetine sebep oluyor. Bu noktada devreye giren PratikDepo, ihtiyaç duyanlara eşyalarını evlerindeki kadar güvenle muhafaza eden bir eşya depolama hizmeti sunuyoruz.” diye konuştu.

Antika ve müze depolama işi de yapıyor

Taşınma ihtiyacını ortadan kaldıracak çözümler sunduklarını söyleyen Okan Artemiz, PratikDepo’da tüm eşyaların sigortalı olarak depolandığını aktardı. Standart eşya depolamanın yanında +1 Oda konsepti de sunduklarını anlatan Artemiz, böylece özellikle büyük şehirlerde kira artışlarına bağlı küçük evlere geçenlere veya ev değiştiremeyenler için çözüm ürettiklerini vurguladı.

Antika ve müze depolama işi de yaptıklarını açıklayan Artemiz, şöyle konuştu: “+1 Oda; evinizde dönemsel olarak kullandığınız ve zaman zaman ihtiyaç duyduğunuz yazlık - kışlık kıyafetler veya hobi eşyaları gibi malzemeleri depolamanız için tasarlanmış bir hizmet. PratikDepo’nun mobil eşya depolama çözümleri ile deponuzu yıl içinde tekrar eve çağırıp içinden almak istediğiniz eşyaları alabiliyor, depolamak istediğiniz eşyayı PratikDepo’nuza yerleştirebiliyorsunuz. Aslında tam olarak evinize, istediğinizde ulaşabildiğiniz ama gözünüzün önünde yer kaplamayan ekstra bir oda eklemiş oluyorsunuz.”