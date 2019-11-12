Prefabrik Yapı A.Ş. 30. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

12 Kasım 2019

1989 tarihinde hazır yapı sektörünün ilklerine imza atma ilkesiyle İstanbul’da yolculuğuna başlayan ve Hekim Holding’in doğuşuna vesile olan, Prefabrik Yapı A.Ş.’nin 30. kuruluş yıl dönümü görkemli bir şölenle taçlandırıldı.

Özel video gösterimleriyle zenginleşen gecede, açılış konuşmasını gerçekleştiren Prefabrik Yapı Genel Müdürü Mustafa Tolunay; ‘6 kıtada yaklaşık 150 ülkede bayrağımızı dalgalandıran ve hammaddelerinin neredeyse tamamını kendi bünyesinde üreten bir ailede çalışıyoruz’’ dedi ve ayrıca İDDMİB’in açıkladığı ilk 1.000 ihracatçı firma arasına 4 farklı firmasıyla giren, üst üste iki yıldır İSO ikinci 500 listesinde bulunan Hekim Holding’in, BIM çalışmasını Türkiye’de harekete geçiren 10 firma arasında yer aldığını kaydetti.

Dünyada dengelerin sürekli değiştiğini, rekabetin her geçen gün arttığını belirten Tolunay; ‘’Çok hızlı hareket eden ve karar veren bir Yönetim Kurulu ile çalışmak hepimizi daha zinde tutuyor’’ dedi. Yönetim Kuruluna ve Hekim Holding’in diğer şirketlerine teşekkürlerini sunarak, ‘’Sorumluluklarımızın bilincinde olarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Tolunay’ın ardından kürsüye çıkan Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim; 07.07.1989 tarihinin, Prefabrik Yapı A.Ş.’nin kuruluşunun yanı sıra Hekim Holding’in ilk yapıtaşı olması açısından çok önemli bir tarih olduğunu belirtti. ‘’8 şirket, 8 işletmeyle ülkemize ve insanımıza çok güzel hizmetler verdik. İstihdam sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz’’ diyen Öner Hekim; yeni yatırımlara hız kesmeden devam edileceğini açıkladı. ‘’Gerçekleştireceğimiz yatırımlar neticesinde, üretim yelpazesi ve ürün gamı anlamında dünyada tek olacağımıza inanıyorum. Biz; yeniliklere açık, gerçekten hızlı kararlar alabilen ve onları anında olgunlaştıran bir grubuz’’ ifadeleriyle Hekim Holding ve şirketlerinin gücüne vurgu yaptı. ‘’İş hayatımızda en önemli gücü siz saygıdeğer mesai arkadaşlarımızdan, paydaşlarımızdan ve tedarikçilerimizden alıyoruz. Başarılarımızda, sizlerin ve geçmişte bizimle mesaisini paylaşan arkadaşlarımızın çok büyük katkıları var’’ diyerek teşekkürlerini sunmasının ardından, daha önce Hekim Holding bünyesinde çalışmış fakat Hakk’ın rahmetine kavuşmuş değerli çalışanlarını da saygıyla andı.

Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayan Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim, şehit ve gazilerimizi anarak konuşmasını sonlandırdı.