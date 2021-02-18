Prestij Dağıtım, filosuna 10 adet Renault Trucks çekici dahil etti

Ağırlıklı olarak yurt içinde gıda taşımacılığı operasyonlarını sürdüren Prestij Dağıtım, frigofirik mikro dağıtımda sahip olduğu güçlü alt yapı ile gıda ve perakende sektörü için lojistik hizmeti sunuyor. Filoyu güçlendirme yatırımlarına devam eden Prestij Dağıtım, son olarak araç parkına 10 adet Renault Trucks T 460 çekici dahil etti.

Mikro dağıtım lojistik alanında özellikle de taşınan ürünler gıda ise operasyonların gecikme yaşanmadan, kesintisiz devam etmesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Prestij Dağıtım Genel Müdürü Adem Akça, müşterilerinin lojistik süreçlerine tam uyumlu ve aksama yaşanmadan cevap verdiklerinin altını çizdi.

Bu noktada filonun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akça, "Araç alımlarımızda çok hassas davranıyoruz. Karar verme sürecinde ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek özellikteki araçları değerlendirdiğinizde aslında ortalama olarak aynı spesifikasyonlara sahip olduklarını görüyorsunuz. Bu durumda diğer kriterlerin ve satış sonrası hizmetlerin önemi ortaya çıkıyor. Prestij Dağıtım olarak Renault Trucks’ın satış sonrası hizmetlerinden çok memnun olduğumuz için alımlarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Toplam sahip olma maliyeti, bir filo için önemli"

Pandemi döneminde gıda taşımacılığı ve zincir marketler alanında yüzde 30’luk bir iş hacmi artışı yaşadıklarını bildiren Adem Akça, ancak söz konusu artışın kârlılığa yansımasının bu kadar yüksek olmadığını söyledi. Pandemi döneminde çalışanların mecburi karantina izinleri nedeniyle ek istihdamlar yapmak durumunda kaldıklarını kaydeden Akça, "Ayrıca pandemi önlemleri ile giderlerimiz de arttı. Bu küçük örnekte bile aslında karlılığınızın gider kalemlerinize bağlı olduğu görülüyor. Bu nedenle lojistik sektöründe önemli olan nokta, öz mal aracınızın satın alma maliyetinden çok satış sonrası bakım-onarım maliyetleri, hızlı servis desteği alabilmek ve yakıt tasarrufu gibi işletmenizin karlılığına katkıda bulunan değerler olmalı diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Renault Trucks çekicilerin yakıt tüketiminden memnunuz"

İlk Renault Trucks T çekicileri 2017 yılında teslim aldıklarını anlatan Adem Akça, "Prestij Dağıtım olarak Türkiye’nin tüm bölgelerine taşımacılık yapıyoruz. Güzergahlara bağlı olarak yakıt tasarrufu oranları değişse de filomuzda bulunan aynı konfigürasyonlara sahip farklı araçları değerlendirdik. İlk Renault Trucks T çekicilerimizi aldığımız günden bu yana yakıt tasarruflarını gözlemledik. Renault Trucks çekicilerimiz ile yakıt tüketimimiz ortalama olarak 100 km'de 26 lt bandında oluyor. Filomuzdaki diğer araçlarla kıyasladığımızda yakıt tüketiminden memnunuz." şeklinde açıkladı.

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise, “Renault Trucks olarak T serisi çekicilerimizin yakıt tasarrufundan, düşük arıza frekansları ve uygun bakım maliyetlerine kadar sunduğu toplam sahip olma maliyetlerimizin avantajlarından her zaman bahsediyoruz. Satış sonrası hizmetler de bu konuda en önemli noktada duruyor. Bu nedenle gelişmiş satış ve satış sonrası bayi ağımıza çok önem veriyoruz. Prestij Dağıtım gibi alanında uzman müşterilerimizden de bu konuda memnuniyetlerini duymak bizleri çok memnun ediyor." diye konuştu.