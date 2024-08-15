Prime Video, Arda Turan: Yüzleşme’nin galasını gerçekleştirdi

Arda Turan: Yüzleşme'nin galası, spor ve sanat dünyasından Fatih Terim, Mete Gazoz, Hasan Can Kaya, Oğulcan Engin, Kaan Sekban, Caner Erdeniz, Selin İmer Ceceli, Mustafa Ceceli, Arda Türkmen, Tamer Yılmaz, Ebru Şam, Tarık Biberoviç, Mert Vidinli gibi önde gelen isimleri bir araya getirdi. Gala, Prime Video Türkiye Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Çopuroğlu, Lewandowski ve Federer gibi dünya çapında tanınmış sporcuların yapımlarını da içeren geniş Prime Video kataloğuna, Arda Turan'ın orijinal belgeselini eklemekten gurur duyduğunu ifade etti. Arda Turan’a hitaben “Başarılarını, hatalarını, Arda Turan’ı Arda Turan yapan kişileri ve anları, kahkahalarını, göz yaşlarını, tüm duygularını bizlerle samimiyetle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Prime Video olarak Arda Turan efsanesini böyle güzel bir eserle kayıt altına aldığımız için onur duyuyoruz” diye belirtti.

Arda Turan: Hikayemle gurur duyuyorum

Belgeseli sevdikleriyle birlikte izleme fırsatı bulan Arda Turan, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Yüzleşme çok güzel ama bir o kadar da zor bir kelime… Hele insanın kendisiyle yüzleşmesi gerekiyorsa daha da zor… Biz geçtiğimiz 8 ay boyunca; futbola aşık bir çocuğun başarı hikayesini, umutlarını, mutluluklarını, inişlerini, çıkışlarını, pişmanlıklarını anlatmaya çalıştık. Ben acısıyla, tatlısıyla bu hikayemle gurur duyuyorum… Bu projeye inandığı için Prime Video, Insignia ve Possible ailesine ve bu özel gecede bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum.”