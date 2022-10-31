Princeville Capital Yönetici Ortağı DeSousa: Türkiye’ye yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapabiliriz

BESTENİGAR KARA

Trendyol’u ‘decacorn’ yapan yatırımcılardan Princeville Capital’in Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa, e-ticarete ilişkin yeni düzenlemedeki bazı unsurların, Türkiye’ye yapılacak e-ticaret ve teknoloji yatırımlarını ve sermaye girişini zorlaştıracağını söyledi. DeSousa, “Yeni düzenleme adil rekabet ve herkes için eşit kuralları sağlamanın ötesinde ‘kazanan ve kaybedenleri’ belirleyecek” dedi.

Türkiye’deki ilk yatırımını geçtiğimiz yıl e-ticaret platformu Trendyol’a yapan Almanya merkezli girişim sermayesi fonu Princeville Capital 13 ülkeden yatırımcılarıyla İstanbul’da bir araya geldi. Emmanuel DeSousa 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi beklenen yeni E-Ticaret Kanunu’nu DÜNYA’nın haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e değerlendirdi. Yeni düzenlemenin adil rekabet ve herkes için eşit kuralları sağlamanın ötesinde ‘ kazanan ve kaybedenleri’ belirleyeceğini belirten DeSousa “Düzenleme bazı şirketlerin büyüklüğü nedeniyle, keyfi bir şekilde vergilendirildiği izlenimi veriyor. Pazaryerlerinin düzenlenmesi ve ödeme sistemleri gibi alanlardaki kısıtlamalarla ülkedeki inovasyon yeteneği sınırlandırılıyor” dedi.

Bu tür bir düzenlemeyi diğer ülkelerde görmediklerini belirten DeSousa, “Bunun bir an önce ele alınmasını ümit ediyoruz. Aksi takdirde hem satıcılar hem de tüketiciler zarar görecek. Türkiye’de yatırım yapmak ve e-ticaret ile teknolojide yatırımları devam ettirmek de zorlaşacaktır” diye konuştu.

‘Yatırım uygun koşulları bekliyor’

Emmanuel DeSousa, yeni mevzuat ortamında; inovasyonun azalabileceğini ve teknoloji şirketlerinin eskisi kadar güçlü bir büyüme sergileyemeyebileceğini ifade etti. DeSousa, bu durumun daha az seçenek ve daha yüksek fiyatlara neden olarak tüketiciyi de olumsuz yönde etkileyebileceğini sözlerine ekledi. Şeffaflığın sağlandığı, istişare olmadan hızlı değişimlerin yapılmadığı ve öngörülebilirliğin sağlandığı bir düzenlemenin hem sağlıklı bir yatırım ortamı hem de şirketlerin sağlıklı bir şekilde çalışması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan DeSousa, “Bu koşullar sağlandığında biz de yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapabiliriz. Bizden sonra başkaları da yatırım yapacaktır. Çünkü Türkiye’de muazzam bir inovasyon, yetenek ve girişimcilik potansiyeli var” dedi.

Doğru mevzuatla herkes kazanır

DeSousa’ya göre, e-ticarete ilişkin herhangi bir düzenleme; rekabet ortamı ve rekabete ilişkin adil kuralların tesis edilmesi ve bunların tüm satıcılar için geçerli olmasına odaklanmalı. “Ayrıca, birinci taraf işletmelerin satıcılar üzerinden elde ettiği bir avantajın da olmaması gerekli” diyen DeSouza, yerli ve yabancı yatırımcılara da eşit bir şekilde davranılması gerektiğini vurguladı. Doğru bir düzenlemenin bulunduğu ortamda şirketler, yatırımcılar ve tüketicilerin kazanacağını belirten Princeville Capital yöneticisi “Böylelikle yatırımcılar ülkeye yatırım yaparak Türk şirketlerinin büyümesini destekleyecektir. Eğer ülkede yatırımları varsa; bir kar elde edip, bu karı daha sonra geri dönüştürerek tekrar yatırım olarak geri getireceklerdir. Yatırımcı böyle bir ortam görmek ister” diye konuştu.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni E-Ticaret Kanunu’na göre, e-ticaret pazar yerlerinde gerçekleşen ticaret hacmi üzerinden bir lisans ücreti alınacak. Yasa kapsamında-ticaret şirketlerinin pazarlama bütçelerine limit getirilirken, bu alandaki bütçelerin artık özgürce belirlenmesinin de önüne geçilecek. Kanuna göre, pazar yerlerinin, platformları üzerinde satış yapan firmalarla rekabet etmesini engellemek amacıyla, kendi markalı ürünlerini platformlarında satmaları da yasaklanacak.

‘Türkiye dünyadaki en iyi uygulamalara bakmalı’

▶Princeville Capital’in Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun değişikliği taslağına ilişkin, “Biz, kendi ortamları, pazaryerleri, tüketicileri ve şirketleri için en iyi olanı yapması konusunu devletlere bırakma taraftarıyız. İşin bu kısmının Türk hükümetinin görevi olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcı olarak Türkiye’den uygulamaya koymaya hedeflediği değişiklikler için dünyada daha önceden yapılmış en iyi örnekleri incelemesini bekliyoruz” diye konuştu.