Private Label Koçtaş ile ‘ev’de

Yener KARADENİZ

Salgın tüm dünyada alışılagelmiş düzenin değişmesine yol açtı. Kuralların yeniden yazıldığı dünyaya uyum sağlayarak yarışta kalmak isteyen birçok şirket büyük bir dönüşümden geçerken kimisi de bu yarışın gerisinde kaldı. Türkiye ev geliştirme pazarının önemli oyuncusu Koçtaş da bu kapsamda dönüşümden geçen şirketlerden biri. Salgında 2.0 denilen yeni bir dönem başlatan Koçtaş, sektöründe private label’a giren ilk marka olurken, yerli tedarike yönelerek ithal oranını da yüzde 10-12’ler seviyesine düşürdü. Perakende sektöründe kurulan ilk 3 Ar-Ge merkezinden birine sahip olan şirket, söz konuşu merkezde AB’den fon desteği alınan gezici robottan yazılıma kadar birçok yeni ve yerli teknoloji geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor.

Avrupa’ya know-how ihracatı

2019’un Aralık ayında Koçtaş Genel Müdürlük görevine başlayan Devrim Kılıçoğlu ile Koçtaş’ta yaşanan dönüşümü konuştuk. Temelleri 1955’te atılan Koçtaş, 1996’da ilk mağazasını açmış. 2000’de ev geliştirme pazarının holdingi olarak tanımlanan İngiliz Kingfisher ile ortaklığa giden şirket, o yıl itibari ile mağazalaşmada da atağa kalkmış. Önceleri 7-8 bin metrekarelik büyük mağazalar açan şirket, son yıllarda Koçtaş Fix adı altında 300- 350 metrekarelik yeni bir format ile çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmış. Hatta söz konusu model Kingfisher ile know-how transferine dönüşmüş. Kılıçoğlu, görevi devraldığı dönem salgın nedeniyle herkesin karamsar olduğunu anlatarak söze başladı. Müşteri ve çalışan sağlığını düşünerek zorunlu olmadığı halde mağazaları kapattıklarını söyleyen Kılıçoğlu, “Bu dönemde uzun tartışmaların da olduğu çalıştaylar yaptık. Adını Koçtaş 2.0 koyduğumuz bir dönüşümden geçtik. Çalıştaylardan 255’e yakın inisiyatif çıktı ve bunların 178’ini hayata geçirdik” dedi. Peki neydi bu değişimler ve sonuçları ne oldu? Birincisi şirket e-ticaret altyapısını güçlendirmiş ve sonuç olarak söz konusu alanda yüzde 70 büyüme elde edilmiş. Bu yıl ise hedef yüzde 80-85. Kılıçoğlu, online satışların toplam ciro içindeki payının da yüzde 8’lerden yüzde 10’lara çıktığını dile getirerek hedefl erinin ev geliştirmenin arama motoru olmak olduğunu vurguladı.

İthalat yarı yarıya azaldı

Devrim Kılıçoğlu, salgın döneminde devreye aldıkları en önemli projelerden birinin de private label ürünler olduğunu söyledi. Geçen yıl 200’e ulaşan ürün ile uygulamaya alınan alanda satışların yüzde 3’e çıktığını anlatan Kılıçoğlu, “Koçtaş Basic markasını çıkardık. Özel ürünlerin oranı yüzde 3 seviyesinde. Bu yıl sonunda İngiliz ortağımız Kingfisher’ın private label ürünleri ile birlikte bu oran yıl sonunda yüzde 15’i geçecek” dedi. Yerli ithal oranı konusunda ise Kılıçoğlu, “İthal oranımız ise son dönemde kurdaki değişim ve vergi nedeni ile yerli tedarikçiyi de desteklemewk içinw ürün burada gerçekleştirilebiliyorsa burada ürettiriyoruz. Bu sayede yüzde 20 olan ithal oranı son 3 yılda yüzde 20’den yüzde 10-12’ye geriledi.

"Satınalma fırsatlarını değerlendireceğiz"

Kılıçoğlu yurtdışı fırsatları konusunda ise şu ifadeleri kullandı: “Moğolistan, Kazakistan ve Balkanlar dahil birçok ülkeden ürün talebinde bulunuyorlar. Yılın ikinci yarısında ihracata yönelik bir organizasyon oluşturacağız. Bir başka hedefi miz ise ya kendi markamız ya da bir markayı satın alarak yurt dışında yatırım yapmak. Sürdürülebilir karlı büyüme politikamız çerçevesinde yurtdışı da bizim için önemli fırsatlardan biri. Kısa ya da orta vadede uygun şartlar oluştuğunda yatırımlarımızı yapacağız” diye konuştu.

267 milyon TL yatırım yapacak

Salgın döneminde Koçtaş’ın asıl büyüme alanı ise Fix’ler olmuş. 300-350 metrekarelik alana sahip Koçtaş Fix’lerin sayısın geçen hafta itibari ile 230’a çıkmış. Devrim Kılıçoğlu, “Bugün itibariyle 48 ilde 230’u Fix olmak üzere 275 mağazamız bulunuyor. 2022 yılı içerisinde 4 adet büyük formatlı ve 120 adet Koçtaş Fix olmak üzere 124 yeni mağaza açarak toplam 46 Bigbox, 320 Fix mağaza sayısına ulaşmayı ve 2022 yılını toplamda 366 adet mağaza ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2023 hedefi miz ise toplam mağaza sayımızı 550’ye ulaştırmak” dedi. Şirket Ar-Ge de dahil olmak üzere mağazalar için bu yılın sonuna kadar 267 milyon TL’lik yatırım yapacak. Koçtaş sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriyor. Şirket geçen yıl 25. yıla özel 25 adet okulu boyarken toplamda boyanan okul sayısı da 62’ye ulaşmış. Genel büyümenin ise geçen yıl yüzde 50 olarak gerçekleştiğini dile getiren Devrim Kılıçoğlu, sene başında yüzde 57 olarak öngörülen büyümenin yüzde 70 olarak revize edildiğini belirterek yılı 5 milyar TL’ye yakın bir gelir ile kapatmayı öngördüklerini belirtti.