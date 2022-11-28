Pro-Per Enerji, dünyanın sayılı enerji projelerine imza atıyor

Müşterileri için güvenilir bir teknik çözüm ortağı olan şirket, global sektörün lider firmalarıyla partner, temsilcilik ve distribütörlük anlaşmaları imzalayarak büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine enerji sektöründe mühendislik hizmetleri sunan Pro-Per Enerji, ‘İşimiz Enerji, Odağımız Mükemmellik’ sloganıyla dünya çapında başarılı projelerle adını duyurmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana sıfır hata ve tam müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Pro-Per Enerji’nin ana faaliyet alanları arasında; enerji santrallerinin işletme ve bakımı, demontaj, relokasyon ve geri dönüşüm, kurulum ve devreye alma, yedek parça ve ekipman satışı ile takım konteyneri kiralama hizmetleri yer alıyor.

“Global şirketlere, sahip olduğumuz know-how’ı pazarlıyoruz”

Pro-Per Enerji Hizmetleri Genel Müdürü Serhat Görgün, gelirlerinin çoğunun yurt dışından geldiğini belirterek, “Global şirketlere, sahip olduğumuz know-how’ı pazarlıyoruz. Aslında biz, bir noktada iş gücü ve fikri mülkiyet ihracatı yapıyoruz” dedi.

Belli şartlarda fizibilitelerini kaybeden santrallerin daha fizibil şartlara haiz bölgelere taşınmasının işlerinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Görgün, 15 yıllık geçmişleriyle, emsalsiz bir teknik birikim elde ettiklerini dile getirdi. Şu anda gerçek anlamda bir ivmelenmenin arifesinde olduklarını ifade eden Görgün, şunları kaydetti: “Bu sahip olduğumuz birikimleri, Amerika kıtasını hedeflediğimiz ABD ofisimiz; Orta Doğu coğrafyasını hedeflediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ofisimiz, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya’yı hedeflediğimiz Özbekistan ofislerimiz ile Botswana ve Nijerya’da faaliyet gösteren kardeş şirketlerimiz aracılığıyla global ölçekte bir değere dönüştürmek noktasında ciddi plan ve beklentilerimiz var.”