Procat, Ar-Ge’de vites büyüttü

Çağrı merkezi sektöründe faaliyet gösteren Procat’in 2018 yılında kurduğu Ar-Ge merkezi, 4 yılda yüzde 90 büyüme kaydetti. Ar-Ge ekibini yüzde 50 büyütmeyi planlanyan şirket, 2025 sonuna kadar şu ana kadar bitenler ve geliştirme aşamasında olanlarla birlikte toplam 13 projeyi tamamlamayı planlıyor. Kimlik doğrulama çözümü Know Your Customer’ı (KYC) geliştiren Procat, patent başvurusu yapmayı ve Avrupa pazarına ihraç etmeyi hedefliyor.

“Türk mühendislerin icadını Avrupa’ya ihraç edeceğiz”

Procat Ar-Ge merkezi çalışmaları hakkında bilgi veren Engin Bıçakçı, “Müşterilerimizin iletişim merkezlerinin dünya standartlarına ulaşması için çalışırken, kendi teknolojimizi geliştirebileceğimiz bir Ar-Ge merkezi kurduk. Böylece teknolojiyi dışarıdan ithal ederek yüksek bütçeli ve uzun zaman alan çözümler sunmak yerine, firmaların ihtiyaçlarına uygun çözümleri, kendi ekibimizle üreterek yüzde yüz yerli hizmet fırsatı sağlıyoruz. Makul maliyetlerle çok daha hızlı hizmet sunma kabiliyetine sahibiz. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Old Dominion University ile gerçekleştirdiğimiz akademik iş birlikleri sayesinde, katma değeri yüksek yazılımlar üreterek iletişim merkezlerinin standartlarını yükseltme hedefindeyiz. Odağımızda dijital çözümler, BOT, yapay zeka, konuşma tanıma teknolojileri, biometrik doğrulama, iş zekası, müşteri hizmetlerine yönelik performans yönetimi araçları, satış ve tahsilat konuları var. 2025 yılı için hedefimiz toplamda 13 projeyi sonuçlandırmak. Şu an en büyük heyecanımız patent başvurusu için hazırlandığımız kendi KYC ürünümüz. Kimlik doğrulamadaki güvenlik açığı ve hizmet kolaylığı odağında geliştirdiğimiz bu ürün Türk mühendislerin tescilini taşıyacak. Amacımız bu ürünü tüm dünyada kullanılır bir seviyeye getirerek, önemli bir teknoloji ihracatına imza atmak. Öncelikli hedefimiz Avrupa pazarı sonra da tüm dünyaya açılmak.” açıklamalarında bulundu.

“Patent başvurumuzla sektörde ilki gerçekleştiriyoruz”

Procat Profesyonel Servisler ve Ar-Ge Direktörü Bıçakçı, “Dijital ortamda güvenlik ihtiyacı her gün artıyor. Dolayısıyla kimlik doğrulama uygulamaları daha önemli hale geliyor. Know Your Costumer (KYC), örneğin bir bankada şubeye gitmeden hesap açarken veya zaman içinde periyodik olarak müşterinin kimliğini tanımlamak ya da doğrulamak için güvenlik teyidi ihtiyacı duyulan işlemlerde son derece önemli. Özellikle bankaların, müşterilerinin gerçekte iddia ettikleri kişiler olduğundan emin olmaları için kritik öneme sahip. Bankalar, faktoring firmaları, yatırım firmaları, dijital cüzdanlar, kripto para borsaları, online pazar yerleri ve araç kiralama uygulamaları gibi dijital ortamda kimlik doğrulama ihtiyacı olan pek çok kurum bu çözüme ihtiyaç duyuyor. Patent başvurusunda bulunacağımız KYC çözümü, müşterinin kimlik bilgilerini manuel olarak girmesine gerek kalmadan, kameradaki görüntüyü doğrulama fırsatı sunuyor. Bu projemiz için 1,5 yıldır çalışıyoruz. Çağrı görüşmelerini içeriklerine göre otomatik değerlendiren, yeni makine öğrenmesi yöntemleri geliştirdiğimiz projemizin patent süreci ise devam ediyor. Bu başvurumuzla çağrı merkezi sektöründe patent başvurusu yapan ilk Ar-Ge merkezi olduk.” dedi.

Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerini istihdam edeceğiz

Ar-Ge merkezlerini büyüteceklerini belirten Bıçakçı: “Procat, konsolide satış cirosunun ortalama %10’unu Ar-Ge harcamaları için ayırıyor. 4 yılda 6 proje tamamladık. Aktif olarak devam ettirdiğimiz 4 projemizle birlikte, araştırmacı personelimizin fikirleriyle şekillendirdiğimiz, değerlendirme aşamasındaki 3 projeyi daha 2025'e kadar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özetle 2025 yılı sonuna kadar 13 projeyi tamamlamış olacağız. Projelerimizin sayısını ve niteliğini, akademik iş birlikleri ve uluslararası ortaklıklarla artırmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda Ar-Ge ekibimizi yüzde 50 daha büyütmeyi öngörüyoruz. Bu bağlamda iş birliği gerçekleştirdiğimiz üniversitelerimizle lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de istihdam edilmesi amacıyla çalışmalara başladık. Türkiye’nin her yerinden genç beyinlere kapımız açık.” dedi.