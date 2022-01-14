Procat’in yeni lokasyonu Antalya oldu

İletişim (Çağrı) merkezi sektörünün önemli oyuncularından Procat, hızla gelişen sektörün ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayabilmek üzere yatırımlarını sürdürüyor.

İzmir ve İstanbul’dan sonraki lokasyonu, cazip bölgesel özelliklere sahip olması nedeniyle Antalya olarak belirlediklerini aktaran Procat'te Chief Operating Officer (COO) Eniz Akdağ, “Antalya, dört mevsim canlılığını koruyan bir şehir. Aynı zamanda Türkiye'nin pek çok noktasından ulaşımı kolay. Antalya lokasyonumuz havalimanına 6,2 km, şehir merkezine 6,8 km mesafede. Müşterilerimize her açıdan kolaylık sunan Antalya lokasyonumuz uluslararası markaların da dikkatini çekmeye başladı. Dünya standartlarında ve ana dil seviyesinde bir iletişim merkezi olarak ve Antalya’nın yeni yaklaşımlara ufuk açan coğrafyasından ilham alarak büyümemizi sürdüreceğiz. Procat Antalya lokasyonunun altyapısı, şirketlerin tüm ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilecek seviyede bulunuyor. Yeni merkezimizi tasarlarken keyifli bir çalışma ortamı yaratmanın yanı sıra çalışanların verim ve motivasyonlarını artıracak sosyal alanlar sunan bir yapı oluşturmayı amaçladık. Antalya’daki yeni lokasyonumuz ile bina sayımız 3 olurken, toplam koltuk kapasitemiz de 2 bin 100 oldu.” dedi.

Çalışan sayısını bin kişiye çıkarmayı amaçlıyor

Eniz Akdağ, “Deneyimli ekibimiz ve alanında lider teknolojilerimizle, veriyi baz alarak hareket etmenin zorunluluk haline geldiği günümüz dijital dünyasında, müşterilerimizin tüm kanallardaki iletişim operasyonlarının başarılı sonuçlarını standartlaştırmayı ve müşterileri tarafından ilk tercih edilen olmalarını hedefliyoruz. Antalya lokasyonumuzda sunacağımız hizmetlerimiz sayesinde, markaların ihtiyacına göre iletişim merkezi operasyonlarını uçtan uca yöneteceğiz. Türkçe operasyonlarımızın yanı sıra Antalya lokasyonumuzdaki yabancı dil operasyonlarımızda ana dil seviyesinde hizmet vermek ve hizmet verilen dil sayısını arttırmak ana hedefimiz.” dedi.

Procat, 2022 yılında da hem teknolojik altyapısına hem de yetkin insan kaynağına yatırım yapmayı sürdürecek. 2022’nin sonuna kadar çalışan sayısını bin kişiye çıkarmayı hedefleyen Procat, Avrupa pazarında ise büyüme yolunda önemli adımlar atıyor.