Procolor, yurtdışına Azerbaycan’dan açılıyor

Esra Özarfat

BURSA - Endüstriyel baskı sistemlerinin global markası MİMAKİ’nin 2008 yılından bu yana Türkiye distribütörü olan Procolor, ilk yurt dışı açılımına Azerbaycan ile başlıyor. Procolor Genel Müdürü İdris Doğrul, Azerbaycan’da başlatacakları distribütörlük hizmetiyle bu pazarda derinleşeceklerini, ardından Kazakistan ve Özbekistan’a açılmayı hedeflediklerini söyledi. Bu pazarlarda yerleşik hale gelmek istediklerini vurgulayan Doğrul, süreçleri Türkiye üzerinden yürüteceklerini dile getirdi. “Procolor olarak en önemli özelliğimiz kontrollü şekilde hızlı aksiyon alabiliyor olmamız” diyen İdris Doğrul, önümüzdeki süreçte 3D teknolojilere de ağırlık vereceklerini aktardı. Doğrul, “3D baskı makinelerinin endüstrinin yanı sıra bireysel üretimler konusunda da hızla gündeme geleceğini düşünüyoruz. Kaynak kıtlığından dolayı dünya gelecekte insanların kendi üretimlerini yapabilecekleri bir noktaya doğru evrilecek. Biz de bu sürecin içerisinde yer alacağız” dedi. Tekstilden savunma sanayi, havacılık, otomotiv, gıda, makine gibi baskının kullanıldığı her sektöre hizmet verdiklerini belirten İdris Doğrul, ileri teknolojinin yanı sıra kullanıcı dostu makineler ve baskıda Green Card sertifikalı boyaların kullanılması ile hız ve güvenliğin kendilerini öne çıkardığını vurguladı. Satışını yaptıkları makinelerde endüstri 4.0 altyapısıyla çalıştıklarına işaret eden Doğrul, özellikle küçük ölçekli tekstil üreticilerinin makine parkını geliştirebilecek yeni ürünler ve aynı zamanda renk düzenleyici yazılımlarla ilgili yatırımlar yaptıklarını da anlattı.

OniT Teknoloji ile yapay zekaya odaklandı

Hızla dijitalleşen dünyada bilgi üretme noktasında yapay zekanın önemine dikkat çeken İdris Doğrul, bu kapsamda Procolor’ı bir yazılım şirketine dönüştürmek için de harekete geçtiklerini ifade etti. Doğrul, “Sürecin içinde yer almak için 1,5 yıl önce OniT Teknoloji Yazılım adında bir şirket kurarak Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki Teknopark’ta faaliyete başladık. Amacımız sürdürülebilir dünya hedefinde paydaşların ihtiyacı olan paket ve özel çözümleri üreterek, rekabetçi dijital dünyanın imkanlarını öncü çözümlerle paydaşlarımıza sunmak. Belli bir konuya dönük özel yazılımların yanı sıra, herkesin kullanabileceği mobil ve web ara yüzlü yazılımlar üzerine çalışıyoruz. Giyilebilir teknolojileri gündelik hayattaki uygulamalar ile buluşturmak, büyük veri analizi ile verimlilik analizi, IoT ve AI ile Metaverse uygulamaları da odağımızda yer alıyor” diye konuştu.