Profilo, iflas kararına itiraz edecek

Türkiye’nin en eski sanayicilerinden biri olan Kamhi Ailesi’ne ait iki şirket için iflas kararı verildi. Grubun eski avukatı Sümer Altay’ın, vekalet ücreti için açtığı davada Profilo Holding AŞ ve Profilo Sanayi AŞ için iflas kararı çıktı.

Mahkeme 11 Kasım'da 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. AŞ ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding AŞ’nin iflasına karar verdi.

Profilo Holding CEO’su Dani Sami Acıman, kararla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada; “Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz; karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var” ifadelerine yer verdi.

Av. Sümer Altay ise Hürriyet’e şu açıklamada bulundu: “Ben Profilo’nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Ve kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekalet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor” diye konuştu.